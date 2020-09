Az új zalai csemegeszőlő-fajta hittel, jó közösségben készült

Új zalai csemegeszőlő-fajtát mutattak be a hétvégén, amely nemesítője, dr. Kocsis László szerint a helyi piacok és a családi kertek egyik kedvence lehet.

Zalaapáti önkormányzata 2003-ban úgy döntött, az ismert szőlőnemesítő professzor birtokot vásárolhat a település melletti hegyen, ahol ültetvényt létesített, hogy jövőbe mutató fajtákat állítson elő. Dr. Kocsis László lapunknak azt mondta, a szőlőnemesítés alkotó, értékteremtő munka, amelyhez több dolog együttállása szükséges.

– Kell egy elképzelés, amit csak hittel lehet megvalósítani – fogalmazott az agármérnök –, Bakonyi Károlytól tanultam, hogy hit nélkül nem érdemes nekiállni semminek. Szükség van a családra, amely elviseli az embert, s a viszontagságok mellett is kitart, és persze munkatársakra, továbbá egy olyan támogató közösségre, mint amelyre itt Zalaapátiban találtam.

Ez tehát a nemesítés lelki oldala. De van fizikai is, hiszen kell hozzá genetikai anyag, technikai feltétel, no meg olyan természeti környezet, ahol a szőlő jól érzi magát.

– Elődömtől, Bakonyi Károlytól tanultam – tette hozzá dr. Kocsis László –, hogy a magyar nemesítők produktumaira kell alapozni a munkánkat, ezért én is gyakran nyúlok a szőlőskertek királynőjéhez, a muskotályhoz. Most is így tettem. A jövő csemegeszőlő-fajtájának rezisztensnek és mag nélkülinek kell lennie. Persze ennyi mindent nem lehet egyszerre beépíteni, de lépésről lépésre lehet haladni.

A professzor szerint a csemegeszőlő-termesztés nagy jövő előtt áll, efelé terelgeti a gazdákat a klímaváltozás is. Az apáti dombhát pedig kifejezetten alkalmas arra, hogy amennyiben a Covid már nem jelent veszélyt, akkor a turistákkal, látogatókkal is megismertessék a fajtát.

– Az apáti mézes nem tör nagy babérokra, világhírnévre, azonban színével, ízével, zamatával meghódíthatja a szőlőkedvelőket, és a helyi pia­cok, házikertek egyik fontos fajtája lehet.

A professzor azt is elmondta, a csemegeszőlő-nemesítés nagyon nehéz feladat, s nálunk, a Kárpát-medencében elsősorban az íz-aroma gazdagságra kell törekedni, és persze a küllem sem másodlagos, fontos, hogy szemre is tetszetős legyen a fajta.

Nos, az apáti mézes minden feltételnek megfelel: aranysárgára érik, laza fürtű, nagy bogyókkal terem, s ami talán a tudósító legfontosabb tapasztalata: illatos, mézédes és nagyon finom.

Dr. Kocsis László pedig azt ígéri: a jövőben újabb fajtákkal jelentkeznek.