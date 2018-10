Az új bort ünnepelték a zalalövői Murcifesztivál keretében

Az utolsó nagy mezőgazdasági munka a szüret, ennek végét ünnepelték változatos programmal (szüreti felvonulás, főzőverseny, kulturális bemutatók) szombaton a kisvárosban.

Zalalövő hagyományos őszi rendezvénye, a Murcifesztivál már délelőtt elkezdődött az idén első alkalommal megrendezett Salla Nemzetközi Utánpótlás Kispályás Labdarúgó Torna mérkőzéseivel, de az igazi szüreti hangulatot a kora délutáni felvonulás alapozta meg, ahol a fogatosokhoz népviseleti ruhába öltözött táncosok csatlakoztak. Párhuzamosan zajlott a főzőverseny, melyen 12 csapat tagjai készítettek a szüret hangulatához illő ételeket. Volt pincepörkölt és halászlé, sütöttek hurkát és kolbászt, de az elmaradhatatlan gulyással is próbálkoztak a résztvevők.

A versenyen a Tarka Marha csapat szerepelt a legjobban, második lett a Felsőjánosfai Kulturális és Faluszépítő Egyesület, míg a harmadik helyen a Zalalövői Tájház Egyesület végzett. A zsűri a különdíjat a Beni Big Band csapatnak ítélte. – Szent Mihály napját, az állatok behajtásának idejét ünnepeljük, de most erre a napra került a Murcifesztivál is, hiszen idén az időjárás miatt minden egy kicsit korábban történik a mezőgazdaságban – mondta a megnyitón Dévényiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke.

– A szőlő virágzása és a szüret is két-három héttel hamarabb történt, ezért ma már murcit, még nem letisztult bort tudunk kóstolgatni, hogy a majdani végeredmény minőségére következtessünk. Az elnök arról is beszélt, hogy a szüret végének volt egy sajátos rituáléja. Miután a pincékbe bekerült a must, a családok rendszerint kivonultak a hegyre, ahol sütöttek-főztek, mulatoztak, s általában kint is aludtak. Azon a napon nem dolgoztak, mert munka nélkül szerették volna az új bort megünnepelni. A zalalövői Murcifesztivál ezt a hagyományt folytatja. A rendezvény helyi és környékbeli művészeti csoportok, szólisták bemutatóival folytatódott, míg este előbb a Sipőcz Rock Band, majd Koós János adott koncertet.