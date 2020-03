Az ötfős család mindene odaveszett az oltárci lakástűzben

Elektromos tűz miatt égett le egy vályogház a dél-zalai településen, a tűzben egy 13 éves fiú megsérült. Az ötfős család pedig elveszítette az otthonát.

– Hétfőn itthon voltam, aludtam éppen és arra ébredtem, hogy mindent elborított a füst, a tető pedig recsegett-ropogott – idézte fel Milán, aki a Borsfai Fekete István Általános Iskola 7. osztályában tanul. Testvére, Martin ugyanitt nyolcadikos. – Nagyon megijedtem, átszaladtam a tűzön és az utcafrontra néző ablakok közül kinyitottam az egyiket, majd kiugrottam rajta. Sajnos, a talpam megégett…

A tüzet – melyet valószínűleg elektromos zárlat okozott – a letenyei és a nagykanizsai tűzoltók oltották el. A tető beszakadt, az oltáshoz szükséges víz pedig az amúgy is rossz állapotú vályogfalazatot felpuhította, ezért az ingatlan életveszélyessé vált – a tűzoltók le is zárták, körbeszalagozták az épületet.

– Mi nem voltunk itthon, az erdőn dolgoztunk, a párommal alkalmi munkából neveljük a gyerekeket – hallottuk az édesanyától, Bogdán Hajnalkától. – Az összes ruha, a bútorok, a pénzünk, a háztartási eszközök, minden odaveszett, csak annyi ruhánk maradt, amiben éppen elmentünk dolgozni, illetve a nagyobb fiam iskolába. Hogy miből lesz új házunk, nem tudjuk, szívünk szerint ezt újítanánk fel, de annyira tönkrement, hogy lehetetlen.

Bogdánék most a falugondnok segítségével egy másik ingatlanban húzzák meg magukat ideiglenesen, de ez is annyira rossz állapotú, hogy sokáig nem maradhatnak benne.

A családnak az önkormányzat 100 ezer forint gyorssegélyt nyújtott. A kis falu lakói közül is sokan próbálnak segíteni ruhával, élelmiszerrel, a Borsfai Fekete István Általános Iskola vezetősége pedig gyűjtést indított a család megsegítésére. Bedő Helén, az intézmény vezetője elmondta: az anya és élettársa rendszeresen dolgozik, gyermekeik jó magaviseletűek, a képességeikhez mérten tanulnak, ezért úgy vélik, a család méltó a támogatásra.

– Minden jó szándékú, segíteni akaró embert arra kérünk, hogy lehetőségeik szerint támogassák a családot – mondta Bedő Helén. – Legsürgősebben ruhákra, tartós élelmiszerre, háztartási eszközökre lenne szükségük. A felajánlásokat az iskolában gyűjtjük, azok elszállításáról is gondoskodunk. Hamarosan számlát is nyitunk, erre utalhatók majd a pénzadományok, amit házvásárlásra és annak felújítására fordítanánk, ez ügyben nálunk lehet érdeklődni. Nagy örömünkre a diáktársak és a szülők is megmozdultak, példaértékű összefogás bontakozott ki – reméljük, sikerül érdemben segítenünk a családnak, hogy átlendülhessen ezen a tragédián.