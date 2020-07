Az osztrák kormány a legszigorúbb utazási figyelmeztetést adta ki a Nyugat-Balkánra

A kormány július 1-jén a legszigorúbb utazási figyelmeztetést adta ki a Nyugat-Balkán hat államára. A térségben az elmúlt napokban különösen felgyorsult az új koronavírus-járvány terjedése, a fertőzést pedig néhány hazatérő már Ausztriába is behurcolta.

Az intézkedés Szerbiát, Montenegrót, Bosznia-Hercegovinát, Észak-Macedóniát, Koszovót és Albániát érinti. A kormány azt javasolja, hogy senki se utazzon ezekbe az országokba, az ott tartózkodók pedig sürgősen térjenek haza. Nekik az érvényes szabályok szerint 4 napnál újabb, negatív Covid-tesztet kell bemutatniuk, különben két hét hatósági házi karanténba irányítják őket – tájékoztat az orf.at.

A korlátozásokra azért van szükség, mert hirtelen felgyorsult a járvány terjedése a Balkánon. Horvátországban és Szlovéniában is behurcolt fertőzésből jöttek létre járványgócok, és Bécsből Burgenlandból, Stájerországból és Karintiából is jelentettek olyan esetet, amelynek során egy hazatérő fertőzött meg másokat környezetében új koronavírussal – mondta Rudolf Anschober egészségügyi miniszter.

Az érintett országokból több százezres diaszpóra él Ausztriában. A nyári hónapokban sok vendégmunkás látogat haza Szerbiába és más nyugat-balkáni országokba, mások pedig nyaralni mennek a Balkánra, így annak is megnő a kockázata, hogy a visszatérők a magukkal hozzák az új koronavírust. A kormány ezért arról is határozott, hogy megerősítik a határellenőrzést: további 1.500 rendőrt vonnak be a határtérségekben – közölte Karl Nehammer belügyminiszter.

Forrás: vaol.hu

Kiemelt képünk illusztráció!