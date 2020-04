Az országosnál nagyobb szigor Kanizsán

Az országosnál szigorúbban szabályozza a kijárást a húsvéti 4 napban a dél-zalai városban Balogh László polgármester.

Mint azt tegnapi Facebook-bejegyzésében a polgármester leszögezte: most a fegyelmezettségre és a szabályok betartására, a kontaktusok minimalizálására van szükség a város közösségének megóvása érdekében. Ezért a rendőrkapitánytól azt kérte, hogy szigorúan szankcionáljanak minden, a kijárási korlátozással kapcsolatos kihágást.

Arra is kitért: a kormány által biztosított jogával élve április 13., hétfő éjfélig rendőri jelenléttel lezárják a Csónakázó-tó parkolóit, azokba gépjárművel egyik irányból sem lehet behajtani – kivételt ez alól csak az ott lakók jelentenek. Lezárták a kajakházhoz vezető sétányt és az utat is. Szintén lezárták a Mindenki Sportpályáját, amit csak a futók használhatnak 20 fő létszámkorláttal. És továbbra is érvényben marad valamennyi játszótér lezárása.

Balogh László jelezte: a hatóságok járőrei, valamint a polgárőrök az említett időszakban fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel jelennek meg az említett helyszíneken. A korlátozás megszegőit a maximálisan kiszabható pénzbírsággal szankcionálják.