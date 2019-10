Az Oroklán Lovas Egyesület gondozza a Bárczay Park három épületét

Összefogás eredményeként újultak meg a település központjában, a Bárczay Parkban található épületek. A 2014-ben átadott két Árpád-kori veremház, illetve a pálinkafőző kunyhó faszerkezeteit vasárnap festették újra.

A munkában mintegy tucatnyian vettek részt, elsősorban az Oroklán Lovas Egyesület tagjai, hiszen a Bárczay Park épületeire annak idején a civil szervezet nyújtott be pályázatot, így a fenntartási feladatokat is ők vállalták. Felhívásukra további önkéntesek, valamint közösségi önkéntes szolgálatos diákok is csatlakoztak a festéshez.

– A történelmi múlt és a magyar hagyományok bemutatását célzó két Árpád-kori veremház, illetve a pálinkafőző kunyhó kialakítására még 2013-ban pályázott egyesületünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz – mondta Simon Annamária, az Oroklán Lovas Egyesület elnöke. – Előbbi célra hat-, utóbbira hárommillió forintot nyertünk, ebből készültek el 2014-ben az épületek. Az azóta eltelt öt év alatt a faszerkezetek festése megkopott, és nemcsak esztétikai, de állagmegóvási szempontból is indokolt volt a megújítás.

Egyesületünk tagsága önként vállalta a feladatot, ugyanakkor felhívással is éltünk a falu, valamint a környező települések lakói felé, s örömmel vettük, hogy további segítők is csatlakoztak a munkálatokhoz.

Simon Annamária azt is hozzátette, hogy a Bárczay Park az elmúlt évek során több rendezvénynek is helyet adott, továbbá maga az egyesület is igyekszik programjaival a község közösségi életét színesíteni. Ez évben is megszervezik a már évek óta hagyományos Márton-napi programjukat, illetve advent időszakában is lesznek saját szervezésű rendezvényeik.