Az online térbe költözött Gyenesdiás adventi naptára

Online gyertyagyújtás, ünnepi gondolatok, kreatív ötletek karácsonyi dekorációk készítéséhez, dalcsokor, receptek – többek között ilyen érdekességeket rejt a település adventi naptára, mely idén az online térbe költözött.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Gyenesdiáson advent harmadik hétvégéjén szokták megrendezni a gesztenyesütést és vásárt. A meghitt hangulatú közösségi rendezvény idén a járvány miatt elmaradt. A szervező Gyenesdiási Turisztikai Egyesület azonban úgy döntött, hogy az ünnepvárás hangulatát megteremti, ezért a közösségi oldalon, egy online adventi kalendáriummal hangolja az ünnepre a település lakóit és a Gyenesdiás iránt érdeklődőket.

– A cél az volt, hogy a helyiek ajándékozzák meg az online térben az érdeklődőket. Az összefogás jegyében a civil szervezetek, vállalkozások is bemutatkoznak az ünnepváráshoz kapcsolódó témákkal. Szép és kedves bejegyzések születtek, melyek között voltak gyerekek által készített ajándékok, volt, aki receptet küldött közzétételre és érkeztek kreatív ötletek adventi koszorú készítésére, karácsonyi díszítésre, a Varázshangok egyesület pedig mikulásváró dalcsokrot adott elő – mondta Kenesei-Bezzeg Katalin, a GYTE munkatársa.

Vasárnaponként a település, intézmények, szervezetek vezetői osztják meg ünnepi gondolataikat. A helyi művelődési ház szintén online közvetíti a települési gyertyagyújtást és kreatív ötleteket mutat be. A következő napokban is sok érdekesség várja még az oldalak követőit, s az eddigieket is vissza lehet nézni.