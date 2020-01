Az önkormányzat szeretné kiüríteni a Citromszigetet

Az új ön­kormányzati többség többek között a bérlakás­állomány növelését, illetőleg jobb kihasználtságát hirdette meg a választási kampányban.

A bérlakások üzemeltetését végző Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. ennek kapcsán a közelmúltban ki is dolgozta a középtávú koncepciót, a napokban pedig több, felújításra váró ingatlant is megtekintettek az illetékesek. Csütörtökön a Csengery utca 117. szám környékén tartott bejárást a vagyongazdálkodási társaság, kiegészülve dr. Schauta Marcell-lel, az önkormányzat szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizottságának elnökével. Mint kiderült: a városrészben lévő bérlakások közül itt található a legtöbb üresen álló ingatlan.

– Nagykanizsán összesen 1442 önkormányzati bérlakás van, melyek közül mintegy 230 üresen áll – kezdte Zakó László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója. – Ezek egy része felújításra szorul, ám akadnak olyanok is, amelyekre már nem érdemes pénzt költeni, lakhatóvá tételük ugyanis olyan jelentős költséggel járna, amely nem érné meg a befektetést.

Mint megtudtuk: váro­s­szerte mintegy 65 olyan lakás van, amelyet már korábban szanálásra ítélt vagy pár hónapon belül szanálásra ítélhet az önkormányzat. Ezek eladásából vagy elbontásából és a terület újrahasznosításából remél bevételt az ingatlankezelő.

– A lepusztult lakásokból nem generálható bevétel, ám nagy igény van garázsokra; ha a megüresedő területeket erre a célra hasznosítanánk, az jelentős bevételeket eredményezne – mondta Zakó László. Hozzátette: az ipari parkban rövidesen kamionparkolót alakítanak ki, és e járművek fogadásából szintén milliós bevételhez juthat a társaság, amit aztán a bérlakások felújítására fordíthatnak. S a vállalat karbantartói csoportját is szeretnék bővíteni, hogy a szakipari munkákat ne kelljen a jelenlegi mértékben alvállalkozóknak kiadni.



Dr. Schauta Marcell bizott­sági elnök a folytatásban el­árulta: azért is fontos a meglévő bérlakások mielőbbi fel­újítása, mert az önkormányzat határozott szándéka, hogy végleg kiüríti a közbeszédben csak Citromszigetnek nevezett, Dózsa György utca 73–75. szám alatti ingatlant, illetve hasonló sorsot szánnak a Petőfi utca 42. szám alatt található területnek is.

– Ezeken a helyeken vannak még emberek, akiknek érvényes bérleti szerződésük van, számukra a felújított bérlakások közül ajánlunk majd cserelehetőséget – mondta a bizottság elnöke, aki hozzátette: a bérlakások felújítása azért sem tűr halasztást, mert a meghirdetett ingatlanokra többszörös a túljelentkezés. – Amennyiben sikerül felújítani pár éven belül legalább száz bérlakást, akkor komoly előrelépést érhetnénk el a lakhatási problémák kezelése terén.

Persze ez csak az egyik probléma, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-nek ugyanis jelenleg közel 140 millió forintos kintlévősége van, amelynek nagy része az elmaradt lakbérből és a bérlők által ki nem fizetett közüzemi számlákból tevődik össze. A társaság vezérigazgatója a bejáráson meg is jegyezte: a szociális alapon kiutalt lakásokból befolyt bérleti díjak nem fedezik az üzemeltetési költségeket, ennek kompenzációját az önkormányzattól várnák.

– A helyzet kezelésére javasoljuk a meglévő szociális, illetve költségalapú lakbérek mellett az úgynevezett piaci alapú lakbér bevezetését is – magyarázta Zakó László, aki hozzátette: a meglévő bérlakásállomány egy részét piaci alapon is ki lehetne adni, az ebből származó többletbevételt pedig a bérlakásállomány folyamatos karbantartására, a lakásszám növelésére is lehetne fordítani.