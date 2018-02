Az ongai nemzetközi seregszemle zalai díjazottjainak szakértelmét is elismerték

A kilencedik viadal célja nem változott. A szervezők szeretnék, ha a pálinka, mint hungarikum minél népszerűbb lenne, s a felsorakoztatott minőségi termékekkel az embereket a kulturált fogyasztására sarkallják. Ezúttal hazai és nemzetközi színtérről 1755 tétellel neveztek, ebből tizenhetet apróbb hibák miatt kizártak. De nem a zalaiakét, akik 29 különféle párlattal regisztráltak.

– Az otthon főzött és a bérfőzött termékek a négy fal között mindig pálinkák lesznek, de egy versenyen csak párlatként szerepelhetnek – mondta Gazdag Attila, a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke. – Ennek oka, hogy a pálinka európai termék és egyfajta védjegyként szolgál, ezért ezt a megnevezést a magánfőzők esetében nem lehet használni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ongán megrendezett verseny az eltelt évek során nívós szakmai seregszemle lett, ezt bizonyítandó az italokat 21 fős testület egységes szempontok alapján bírálta. Figyeltek többek közt az ital tisztaságára, ízére, illatára, s ezenfelül egy úgynevezett szájérzetpróbát is végeztek. Ennek lényege, hogy a pálinka milyen íznyomokat hagy a szájüregben. Természetesen fontos szempont a harmónia, mely az egész pálinka karakteréről ad képet.

A zalai küldöttségből a legjobb eredménnyel a zalakarosi Szabadics Attila büszkélkedhetett, aki charden fajtájú almapálinkájával nemcsak aranyérmet, hanem kategóriadiadalt is szerzett.

– Az aranyérmes almapálinkákat újra megversenyeztetik, s ebből a legjobbnak járó Champion-díjat érdemeltem ki – fogalmazott Szabadics Attila. – Tavaly egy gyümölcsszakértő barátommal, Simon Attilával választottuk ki azt a cseresznyét, ami ugyanilyen díjat kapott. Érthetően ezúttal is benne bíztam, amikor erre a fajta almára rátalált. Ugyanolyan egyszerű eljárással készült, mint bármelyik másik magánfőző pálinkája, persze ezt némi saját filozófia alapján kevertem, így lett egyedi, finom, friss és gyümölcsös.

Szabadics Attila ezenkívül a besztercei szilvával, a feketeribizlivel és a feketeszederrel is aranyat szerzett, a málnával és a sárgamuskotállyal pedig ezüstérmet kapott.

Gazdag Attila pálinkász, az italok egyik szakavatott mestere szintén elégedett lehet az eredményeivel. Cabernet sauvignon törkölypálinkájával arany-, vilmoskörtéjével ezüstérmet szerzett. Míg egy azóta kivágott cseresznyefáról származó, „döntött cseresznye” fantázianevű, egy Irsai szőlő- és egy tölgyfahordóban érlelt cuvée törkölypálinkával bronzérmes lett.

Nemcsak ő, hanem kanizsai főzőtársa, Födő Zsolt is érdekes fantázianevekkel illette az italait. A Mindenki egyért névre hallgató vegyes szőlőpálinka aranyérmet kapott, a Feketeszemek bodza- és a Tűzről pattant meggyecske, vagyis cigánymeggy párlat ezüstöt, a Tomi és Cseri, azaz egy cseresznye, valamint az M&M málna-meggy kettőse bronzérmet szállított a tulajdonosának.

A szintén kanizsai Tóth István tramini és cabernet franc törkölypálinkája arany-, az ottonel muskotály szőlő és érdi jubileum meggy pedig ezüstéremben részesült.

Két új, lelkes magánfőző először szerepelt ilyen nívós viadalon. A letenyei tűzoltó, Péter András egy éve kezdett el e hungarikum készítésével foglalkozni. S mivel az új pálinkakultúra egyesület tagjai biztatták, cigánymeggy és vilmoskörte italával két harmadik helyet gyűjtött. A sikertől, mint mondta, nagyobb lendületet kapott, így a jövőben még jobban koncentrál. Elsőként beiratkozik egy, a viadal szervezői által indított 80 órás szakmai továbbképzésre, melyen tovább tökéletesítheti tudását.

A nagykanizsai Rácz Zoltán, Gazdag Attila egy korábbi üstjében kezdett el pálinkát főzni. Természetesen ő is a tökéletességre törekedett.

– Attila tanácsára a zalakarosi birtokomat gyümölcsfákkal, vagyis „pálinkafákkal” ültettem be – mesélte. – A készítés során igyekeztem minden jótanácsot megfogadni, a cefrézés tudományát elsajátítani, hogy jól szerepeljek.

Mivel Zoltán meghallgatta a tapasztaltabb barátok tanácsát, ötféle pálinkáját érmekkel jutalmazta a zsűri. A füge s az érdekes madárberkenye ezüst-, a cabernet sauvignon, a szilva, valamint a jonagold alma bronzérmet hozott.

Gazdag Attila elégedett a totális zalai sikerrel, hiszen, mint elmondta, a megyében készített pálinkák magas minőségűek, s megállják a helyüket a bér- és a kereskedelmi főzők között is.

Országos verseny lesz a városban

A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület március 9-én (péntek) tartja első országos Pannónia Párlatversenyét a nagykanizsai Medgyaszay Házban, a díjakat a sormási István Parkhotelben adják majd át. Az egyesület elnöke, Gazdag Attila örül annak, hogy napra pontosan egy hónappal a bemutatkozó eseményük előtt már az ország minden pontjáról többek érdeklődnek, sőt, számos nevezést is elfogadtak. A kanizsai versenyre egészen március 4-ig lehet regisztrálni. Az ongai viadalhoz hasonlóan a dél-zalai seregszemlén is nívós szakmai testület bírálja majd a párlatokat. Ismert pálinkakészítők érkeznek Agárdról, továbbá a legjobb magánfőzők és a nagyvázsonyi főzdemesterek is megízlelik a beérkezett mintákat. Egyedülálló módon egy borszakértő is beül a testületbe.