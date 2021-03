Az oltás segítheti az újraindulást – Gálné Németh Ildikó már regisztrált

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület népszerű programjai is elmaradnak a koronavírus-járvány miatt. A megfelelő átoltottság után enyhülhetnek a szabályok és nyílhat lehetőség a hagyományos programok megszervezésére.

Már készülődött a tavaszi események megrendezésére a gyenesdiási Forrásvíz Természetbarát Egyesület, amikor tavaly közbeszólt a koronavírus-járvány első hulláma.

– Így ez már a második év, hogy nem tudjuk megrendezni a programjainkat. Elmaradt a Lepke-teljesítménytúra, a Rügyfakadás-Tavaszünnep és más hagyományos rendezvényeink, például novemberben a Márton-napi Zöld Est – sorolta Gálné Németh Ildikó, a szervezet elnöke.

Az egyesület természetvédő tevékenységét – a korlátozó intézkedéseknek megfelelve – továbbra is végzi, de az említett, közönséget is vonzó programjaik azért hiányoznak. Például az önkormányzattal közös, klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programjukat most online térben valósítják meg.

– Várjuk már a nyitást, hogy ismét személyesen lehessen tartani a kapcsolatot az egyesületi tagokkal és nagyobb körben is – tette hozzá az elnök. – A márciusban hagyományos Lepke teljesítménytúra és a Víz Napján szokásos gyenesdiási Balcsi-parti Balaton megkoszorúzásával szintén elmarad. Az április közepére tervezett Rügyfakadás-Tavaszünnepet idén sem tudják megrendezni.

A Forrásvíz Természetbarát Egyesület honlapján folyamatosan friss hírekkel látja el az érdeklődőket. Így többek között írnak arról is, hogy a korlátozó intézkedések egy része a természetjárást is érinti. Kiemelik, hogy az előírások továbbra sem teszik lehetővé a személyes összejövetelek szervezését, találkozókat, megszokott programokat. Azt is olvashatjuk tájékoztatójukban, hogy a kül- és belterületi zöldterületek – erdők, parkok, arborétumok – szabadon látogathatók. Túrázni továbbra is csak egyedül, vagy a közös háztartásban élőkkel együtt szabad.

– Én magam regisztráltam az oltásra, várom, hogy mielőbb megkapjam – árulta el Gálné Németh Ildikó.