Az ínycsiklandozó boroké volt a főszerep Nagykanizsán

Péntek este 15 muraföldei borászatnak nyújtott bemutatkozási lehetőséget a Medgyaszay Házban a KonTuRplusz Egyesület.

Borozzunk!

A BorozzuNk Muraföldén című rendezvényre többek közt helyi, tótszentmártoni, letenyei és csörnyeföldi borászatok hozták el nedűiket, hogy megismertessék azokat az érdeklődő közönséggel, de például kézműves sajtkészítő is kínálta portékáit.

– Azt gondoltuk, „behozzuk” Murafölde borászait Nagykanizsára, hogy egy est keretében a város közönsége is meggyőződhessen: tőlünk nem messze kiváló borok készülnek – bocsátotta előre Horváth István, a szervező egyesület elnöke. – Tizenöt borászt sikerült megszólítanunk, akik több mint 50 bort hoztak el, ami szép keresztmetszetet ad a térségi kínálatról.

A lesajnált minőség a múlté

A rendezvényt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő, a Mura program miniszteri biztosa nyitotta meg, aki hangsúlyozta: szeretnék, ha a térségben megtermelt javak önálló brand keretében válnának ismertté a széles közönség körében.

– Az a célunk, hogy egy szervezeten keresztül a főváros nagy piacára is eljuttassuk a muraföldei termékeket, köztük a borokat is – jelentette ki. – A zalai bor kiválóan alkalmas erre, hiszen a korábban évtizedeken keresztül lesajnált minőség már a múlté, amit bizonyít, hogy van olyan borász, akinek a nedűi külföldi piacokon is jelen vannak.

Ezt követően Dénes Sándor polgármester – aki maga is borászkodik – köszöntötte a megjelenteket, arra emlékeztetve: rengeteg munka van abban, amíg a szőlőből bor lesz.

– Utóbbi maga a csoda, előbbi pedig tiszteletet követel – szögezte le.

A rendezvényen dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere azt mondta: a zalai bornak ki kell törnie az előző 30 évben uralkodó miliőből, amikor azt valakik alapanyagként használták fel és fényeskedtek gyönyörű beltartalmával, szép savgarnitúrájával.

Az esten Wolf Sándor szőlész-borász a borkóstolás kulisszatitkaiba avatta be a jelenlévőket, majd a Zalagyöngye Táncegyüttes táncházára, valamint Varga Miklós koncertjére került sor.

