Az intimkerttel is ismerkedhettek a látogatók a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban

Különleges növényeket és park varázslatos őszi arcát ismerhették meg az érdeklődők a Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum szombati sétáján, melyet a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendeztek meg.

Szeptember végétől várja programokkal a látogatókat a Helikon Kastélymúzeum a Múzeumok Őszi fesztiválja keretében, főként szabadtéri eseményekkel. Az intézmény Kortárs Művészeti Műhelye szervezésében fotózásra invitáltak gyerekeket és felnőtteket, hogy a kastély és parkja jellegzetes stílusjegyeit, ornamentikáit és domborműveit örökítsék meg A képeket a közeljövőben kiállításon mutatják majd be. A látogatók ezen kívül megismerkedhettek a postakocsik történetével, valamint a madárpark életével is. Szombaton pedig a kastélypark őszi varázsát, különleges növényeit figyelhették meg. A sétát Nemes Nemes István főkertész vezette, aki 33 éve felügyeli, szépíti és gondozza a zöldterületeket. Mesélt a Festetics-család történetéről, s a botanikai érdekességek mellett kultúrtörténeti információkkal is gazdagodhattak a résztvevők. A parkot néhány éve újították meg – ekkor tértek vissza a régi gyökerekhez: ahhoz hasonlóvá alakították, mint amelyet még 1885-ben Henry Ernest Miller álmodott s valósított meg a viktoriánus angol kertművészet legkiemelkedőbb példáihoz méltóan.

-A barokk kastélyparkoknak általában hármas tagozódása van: egy előkerti, egy belső udvari és egy hátsó kerti része. Az első kettő általában a szabályos formákkal teli franciakert, utóbbi pedig tájképi angolkert, ahol inkább szabadjára engedik a természetet – mutatta be a kert stílusjegyeit Nemes István. A kertben sétálva ezeket a látogatók is megismerhették, s a különleges növényekről is szólt a főkertész.

-A kastély egyik jelképe a főbejáratnál lévő két szomorú japán akác. A kamarakert mellett áll egy Ginkgo biloba, azaz páfrányfenyő, melyet még Festetics György ültettetett. Erre annyira büszke volt, hogy a névkártyjára ennek rajzát is feltetette. A déli szárnyban, a hercegasszony egykori lakosztálya előtti területen van egy kamarakert: ez egy kert a kertben, illetve intim-vagy titokkert. Ide vonult félre a hercegasszony a társalkodónőjével és itt beszéltek meg olyan dolgokat, melyeket nem szerettek volna a férfiak vagy a cselédek előtt szóba hozni. A park különleges növényei közé tartoznak a magnóliák, rododendronok, tulipánfa és feketefenyő és több mint 450 éves kocsányos tölgy – mesélte Nemes István. A kastélyparkban most még a nyári virágok pompáznak, de már bevarázsolta színeit az ősz. Az egynyári virágokat két-három hét múlva cserélik ki a kétnyáriakra, akkor majd árvácska, százszorszép, nefelejcs kerül ki. A Múzeumok Őszi fesztiválja keretében még az elkövetkezendő hetekben is kínálnak programokat.

-Lesz még két programunk, de ezeket már zárt térben tartjuk. Egyik a Vadászati Múzeumban lesz jövő szombaton: itt az őszi természetet fogják érdeklődők kreatív sarokban, különböző feladatokkal megismerni. Ezután pedig lesz egy különleges esti rendezvényünk: október utolsó hétfőjén az éjszaka fényeit lehet megtekinteni a modellvasút kiállításunkon- mondta el a séta alkalmával Iski Szilvia, a Helikon Kastélymúzeum történésze. Azt is hozzátette, hogy ezeken a programokon ingyenes a részvétel.