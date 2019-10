Az influenza elleni védekezésre hívták fel a figyelmet a megyei kórházban

A szezonális influenzára történő felkészülés jegyében rendezett kedden szakmai napot Zalaegerszegen a Zala Megyei Szent Rafael Kórház infekciókontroll csoportja.

A program célja, hogy a kórházi dolgozók körében is növekedjen az átoltottság. A résztvevő osztályvezető főorvosok, vezető ápolók és más érdeklődők két előadást hallhattak, dr. Tóth Magdolna megyei tisztiorvos az oltás jelentőségéről, dr. Ribiczey Pál, az infekciókontroll vezető főorvosa pedig az influenza klinikumáról és szövődményeiről szólt.

Dr. Tóth Magdolnától megtudtuk, megérkezett megyénkbe az ingyenes oltóanyag, idén is 39 ezer térítésmentes dózist kapott Zala. A vakcinát folyamatosan szállítják az egerszegi háziorvosi rendelőkbe, továbbá a megye egyéb térségeibe.

– Máris lehet jelentkezni az oltásért, hiszen fontos, hogy még az influenzaszerű megbetegedések halmozódása előtt kialakuljon a védettség – tér a részletekre dr. Tóth Magdolna. – Tavaly 25 ezer oltás hasznosult a 39 ezerből, ez 62-63 százalékos arány, ami nem rossz, de bőven volna még mit javítani a helyzeten.

Dr. Ribiczey Pál főorvos kiemelte, a lakosság jelentős része nem hisz a védőoltásban, sok téveszme kering, ezeket kívánják cáfolni.

– A fertőzésnek és halálozásnak leginkább kitett 60 év feletti korosztálynak csak mintegy harmada él az oltással, az egészségügyi dolgozóknak pedig mindössze negyede oltatja magát – halljuk az adatokat. – Pedig a nagy nemzetközi statisztikák mind az oltás hatékonyságát igazolják, legyen szó kismamákról, idősekről, cukorbetegekről. Az influenza nemzetgazdaságilag is kiesést okoz, hiszen hosszabb időre letaglózza a pácienseket, nem is szólva a szövődményekről. Leggyakrabban tüdőgyulladás társul mellé, amelynek bakteriális változata főként idősek számára jelent nagy kockázatot, vírusos formája pedig a fiatalokra nézve is életveszélyes lehet.