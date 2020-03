Az iharosberényiek tűzoltóversenyekre is hívták a horvátokat

A Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Iharosberény delegációja korábban Horvátországba látogatott, hogy együtt ünnepeljen az egyesület horvát partnerszervezete, a DVD Gorica– Grbaševec tagjaival.

Nemrég került sor a DVD Gorica–Grbaševec tűzoltó egyesület fennállásának 85. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi közgyűlésre, amelyen 12 baráti tűzoltó társaság vett részt – köztük az iharosberényiek képviselői is, Ledniczky Miklós Jánosné elnök vezetésével.

Az esemény keretében a vendéglátó egyesületnél elnökválasztásra is sor került, és a közgyűlés döntése alapján a tisztséget eddig is betöltő Edo Pepelko maradt a szervezet élén. Majd Miro Andrasec, a társaság titkára beszámolt a 2019 évi munkákról, a szertár előtti terület felújításáról, melynek hála az újonnan burkolt tér immár erőnléti edzés és tűzoltóverseny helyszíneként is használható. Nikola Votuc tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az egyesület több oltásban is részt vett, továbbá a tűzoltócsapat tagjainak szorgalmas gyakorlása meghozta a sikert és jó eredményeket értek el a különböző versenyeken; augusztusban pedig megrendezték a 2. Gorica-Grbaševec Tűzoltó Kupát.

Ledniczky Miklós Jánosné a barátság elmélyítésének újabb állomásaként meghívta a horvát egyesület képviselőit Iharosberénybe néhány fontos eseményre, többek közt két tűzoltóversenyre is.