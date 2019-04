Az időseket köszöntötték Zalacsében

A helyi társadalom erősítésének egyik kiemelten fontos eseménye a szépkorúak ünnepe. A község önkormányzata vasárnap köszöntötte a falu már nyugdíjas korú lakóit.

A rendezvényen helyi szereplők adtak műsort, az óvodások és a közelmúltban alakult szenior táncklub tagjai, de a szépkorúak megvendégelésében is zalacsébi lányok és asszonyok működtek közre. Erdei Csaba polgármester szerint mindez szimbolikus jelentőségű, azt sugallja, hogy a község összetartó közösség, ahol számíthatnak egymásra az emberek.

– Mintegy ötszáz fő lakja Zalacsébet, ebből körülbelül 130-an szépkorúak – hangsúlyozta a polgármester. – Nagy örömünkre szolgál, hogy közülük közel száz fő el tudta fogadni a meghívásunkat, és részt is vett az ünnepségen. Sajnos vannak olyanok is, akik egészségi állapotuk vagy magas koruk miatt személyesen nem tudnak jelen lenni, de szeretném hangsúlyozni, hogy rájuk is ugyanolyan szeretettel és tisztelettel gondolunk.

Erdei Csaba hozzátette: helyi hagyomány, hogy a szépkorúak napján külön köszöntik, illetve meg is ajándékozzák azon zalacsébieket, akik az adott évben töltik be a hetvenedik vagy nyolcvanadik élet­évüket, és ezzel a gesztussal idén is éltek. A kerek évfordulós ünnepeltek közül azokat, akik nem tudtak eljönni a rendezvényre, saját otthonukban keresik fel.