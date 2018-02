Az idén végre elkezdődnek a milliárdos beruházások Nagykanizsán

Az ellenzéki képviselők támogató szavazata nélkül fogadták el csütörtökön a város 2018-as költségvetését. A városvezetés szerint az idén már elkezdődnek a több milliárdos nagyberuházások.

Mint az a csütörtöki soron kívüli közgyűlésen a költségvetéssel kapcsolatban elhangzott: Kanizsa az idei évben mintegy 26.4 milliárd forintból gazdálkodhat, melynek közel 40 százalékát működésre, míg 60 százalékot fejlesztésekre, beruházásokra fordíthat az önkormányzat.

Az idei évben sem hitelfelvétellel, sem adóemeléssel nem számol a városvezetés, ugyanakkor az önkormányzat gazdasági társaságainál 10 százalékos bérfejlesztést irányoznak elő.

A büdzsében szereplő fejlesztési, beruházási tételeket Bizzer András (Fidesz) frakcióvezető részletezte. Mint elmondta: a sportcsarnokra és a versenyuszodára több mint 15 milliárd forintot költhet a város, a ferences kolostor felújítására 2.9 milliárd forintot, a belvárosi terek zöldítésére pedig több mint 1 milliárd forint jut. Emellett közel 2 milliárd forintból mintegy 20 helyszínen várható útfelújítás is.

Felszólaltak a képviselők

Horváth Jácint (DK) képviselő úgy fogalmazott: nem érti a hurráoptimizmust, miután a tavalyi költségvetés tárgyalásakor is pont a fent említett nagyberuházásokról beszélt a Fidesz, ám a Modern Városok Program 2.5 évvel ezelőtti bejelentései óta egy kapavágás sem történt a városban. Ráadásul a közel 2 milliárdos útfelújítási programot is már több mint egy évvel ezelőtt jelentette be a polgármester, de ezen a téren sem történt semmi.

Dr. Fodor Csaba (MSZP) képviselő arra hívta a figyelmet, hogy a tervezett létesítmények – sportcsarnok, sportuszoda, kolostor, konferenciaközpont – működtetési költségeiről egyelőre semmit sem lehet tudni, így aztán hiába is készülnek el majd egyszer ezek a jóléti beruházások, közel sem biztos, hogy az önkormányzat képes lesz finanszírozni az üzemeltetést.

Bizzer András (Fidesz) az ellenzéki felvetésekre úgy reagált: a felsorolt beruházások komoly előkészítést igényeltek. A fideszes városatya szerint az ellenzéki képviselők biztos azért akadékoskodnak, mert politikai hasznot remélnek abból, ha a fejlesztések valamelyike mégsem valósulna meg.

Ezt a feltételezést visszautasította az ellenzék, mint elmondták: ők se, gondolják, hogy a szocialista kormányzat idején indított projekteknek, – Erzsébet tér felújítása, a Medgyaszay Ház vagy a Rozgonyi -iskola felújítása – annak idején ne örült volna mindenki.

A költségvetési rendeletet végül az ellenzéki képviselők támogatása nélkül szavazták meg.