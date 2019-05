Az idei szezonban is sok vendéget vár a Zalakarosi Fürdő

A hagyományokhoz híven szerdán pezsgővel köszöntötték a vendégeket a Zalakarosi Fürdő újabb strandszezonjának ünnepélyes megnyitóján.

Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója beszédében jelezte: a vendégek feltöltődését szolgálják a legújabb fejlesztések és a különböző szolgáltatások is.

– A közelmúltban átadtuk a gyógykertet, valamint a nyári csúcsszezonra elkészül a gyógycentrum, illetve helyreállítjuk a termáltavat is. Továbbá, az év végére megépül az új szaunavilág is – mondta a vezérigazgató. Ahogy azt is: a stratégiai célokat Zalakaros önkormányzatával közösen határozták meg.

Ezt követően Novák Ferenc polgármester mondott köszöntőt. Kiemelte: az öt hónapig tartó, immár 55. strandszezon mindannyiuk életében fontos időszak.

– A hónap során várjuk a harmincmilliomodik vendéget. Reméljük, a tavalyi sikeres, látogatottsági rekordban is bővelkedő időszak ebben az esztendőben is folytatódik. Ehhez a fürdő mellett a város területén végzett korszerűsítésekkel, jövőbeni fejlesztésekkel is szeretnénk hozzájárulni – fogalmazott Novák Ferenc.

Az eseményen továbbá felavatták a sportmedence legújabb attrakcióját, a hullámkeltő berendezést is.