Az ÉVE is hajlik a megegyezésre Nagykanizsán

Kedden az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) is világossá tette, hogy milyen kompromisszumos megoldást tudna elfogadni az önkormányzati munkában.

Dr. Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője elmondta: a Fidesz–KDNP-frakcióval még a költségvetés elfogadása előtt szeretnének megegyezni.

– A mi új javaslatunk szerint egy alkalmas főállású alpolgármestert adhatna a Fidesz–KDNP-frakció, egy főállásút és egy társadalmi megbízatásút pedig a mi frakciónk – vázolta az ajánlatot dr. Fodor Csaba, aki hozzátette: emellett a Fidesz–KDNP-nek bizottsági elnöki pozíciót is felajánlanak, valamint a bizottsági helyek elosztásában is hajlandók az elmozdulásra. Mindez azt is jelentené, hogy a tanácsnoki pozíciók tekintetében is változások lennének.

– Ha nem sikerül megállapodni a Fidesz–KDNP-frakcióval, akkor a február végi közgyűlésen – azért, hogy a jelenlegi törvénytelen állapotot felszámoljuk – hajlandóak vagyunk megszavazni egy, a polgármester által beterjesztett, általunk alkalmasnak tartott alpolgármestert, de ezzel együtt a közgyűlés az összes, polgármesterhez delegált jogkört visszavonja – vette át a szót Horváth Jácint, az ÉVE frakcióvezető-helyettese, aki egyúttal leszögezte: ha nem születik megegyezés, akkor az eddig konstruktív magatartásuk is múltba vész.