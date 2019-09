Az év utolsó horgászversenye Zalabaksán

Az év utolsó saját rendezésű horgászversenyét tartották szombaton a Baksa-tavon.

A benevezett pecások többsége a feeder technika mellett döntött, így zömében közepes méretű, átlagosan két, két és fél kilós pontyokat fogtak.

A versenyre 16 fő nevezett, ami alatta maradt a Baksa-tavon eddig megszokott létszámnak. A tógazda, Kulcsár György szerint talán nem volt szerencsés az időpontválasztás, ám a horgászok nem panaszkodhattak, hiszen valamennyiüknek görbült a botja, a pontyok mellett amurok és néhány tokhal is horogra akadt. A legjobban a Körmendről érkezett Országh Richárd teljesített, aki nemcsak a verseny legnagyobb halát, egy 2,825 kilogrammos pontyot vett ki a vízből, de 49,41 kilós teljesítményével összesítésben is az első helyen végzett. Második a lickóvadamosi Simon Martin lett 46,24 kilóval, a harmadik helyet a zalaegerszegi Takács Béla szerezte 36,75 kilogrammal.

Kulcsár György elmondta: nem véletlen a kiváló fogási eredmény, hiszen rengeteg hal van a Baksa-tóban. Tavaly augusztusban váltottak át sporthorgászatra, előtte 18 má­zsányi halat telepítettek, idén ősszel pedig újabb halasítás várható, akkor 8-10 kiló közötti pontyok kerülnek a vízbe.

– A sporthorgászok azért is kedvelik ezt a tavat, mert nagyon változatos a halállományunk – magyarázta tovább a tógazda. – Szinte az összes hazai halfaj megtalálható benne, az említett ponty, amur és tokhal mellett koi ponty, busa, kárász, keszeg, compó, harcsa, süllő és csuka is. Gondolkodunk a pisztrángon is, mivel nagyon szép, tiszta a tó vize, valószínűleg a pisztráng is jól érezné magát benne, az ide ellátogató horgászok számára pedig igazi kuriózumot jelenthetne annak kifogása.