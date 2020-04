Az érettségire való önálló felkészülés előnyei, hátrányai, vizsga maszkban és kis csoportban

Rendhagyó módon – és várhatóan védőmaszkban – érettségiznek idén a végzősök a május 4-én kezdődő vizsgák során. A lenti Gönczi Ferenc Gimnázium tanulóit kérdeztük, hogyan vélekednek a rájuk váró megmérettetésről.

Április 21-ig dönthettek az érintett diákok, módosítják-e a februári jelentkezésüket, kérik-e valamely vizsgatárgyuk vagy teljes vizsgájuk törlését, esetleg a vizsgaszint módosítását. Akik nem jelennek meg a tavaszi vizsgákon, ősszel érettségizhetnek le. A Gönczi-gimnázium igazgatója, Árkovicsné Pezzetta Claudia elöljáróban elmondta: a végzősök közül senki sem lépett vissza az érettségitől, az előre hozott vizsgákat viszont központilag törölték.

– A tavaszi vizsgákra 51-en jelentkeztek február 15-ig, közülük 38 tanuló végzős, 11-en előre hozott vizsgázók, illetve két egykori diákunk egy-egy tárgyból szintemelő, illetve ismétlő vizsgát kívánt tenni – mondta. – Tanítványaink nyolc tantárgyból jelentkeztek emelt és kilencből középszintű érettségi vizsgára. A 38 végzős közül 29-en adták be jelentkezésüket a felsőoktatásba, ebből 23-an diplomát adó (alap- vagy osztatlan) képzésre, hatan pedig felsőoktatási szakképzésre, 9-en szakmát fognak tanulni.

A veszélyhelyzet miatt a 2020-as tavaszi vizsgaidőszakban speciális szabályok vonatkoznak az érettségire, érettségizőkre. Erről az intézményvezető elmondta: a tantárgyi vizsgakövetelmények nem változtak, a vizsgák lebonyolításának rendje módosult a 119/2020. (IV. 16.) kormányrendelet szerint. A legfontosabb feladatuk a jelen helyzetben is a vizsgák törvényes, jogszerű megszervezése és lebonyolítása.

– Írásbeli vizsgákat tartanak az iskolák idén, a jelenlegi állapot szerint május 4-től a kötelező tárgyakból a vizsgáztatás 9-kor kezdődik, a többiből pedig 8, illetve 14 órakor – magyarázta. – Egy-egy teremben a vizsgázók létszáma maximum 10 fő lehet. Mi eddig négy teremben bonyolítottuk az érettségit, most hatra lesz szükség. Nagy termeket jelöltünk ki, be is osztottuk a diákokat, lesz olyan tantárgy, a dráma, melyből egy tanuló vizsgázik, de a legmagasabb létszám egy teremben legfeljebb 6-7 diák lesz, a másfél méteres távolság megtartásával. A vizsgatermeket két emeleten jelöltük ki, illetve a földszinten a reggel korábban érkező vizsgázókat várakozótermekben helyezzük el, hogy ne csoportosuljanak sem a beléptetésnél, sem a folyosókon. Bizonyos esetekben meg kell szervezni a szóbeli vizsgákat is, ugyanis testnevelésből törölték a gyakorlati vizsgát, ezért két diákunk szóban számol be tudásáról. Aki eléri a tantárgyankénti 12 százalékot, de a 25-öt nem, annak szóbelit is kell tartani. Úgy tervezzük, ennek időpontja június 15–16. Az írásbeli vizsgák május 21-én zárulnak, a tanulók 28–29-én nézhetik meg dolgozatukat, június 2-ig tehetnek észrevételt, és június 4-től juttatjuk el a vizsgaelnököknek a dokumentumokat.

Folyamatosan figyelik a jogszabályok változásait, a bejelentéseket, kapnak tájékoztatást a fenntartótól és az Oktatási Hivataltól is, ezekről értesítik a diákokat. Egyik ilyen, hogy valamennyi vizsgázó védőmaszkot kap, a felügyelő tanárok pedig maszkot és kesztyűt. A dolgozatok beszedésére is külön szabály vonatkozik, illetve a beszedés után 24 órára ezeket el kell zárni, s csak ezt követően kezdődhet meg a javítás.

Március Boglárka

– Komoly teher nehezedik ránk, hiszen maga az érettségi is stresszes helyzet, és még hozzájön a vírus – vélekedett a végzős Március Boglárka. – Nekem nem tetszik igazán a döntés, amit az érettségivel kapcsolatban hoztak, az online oktatással teljesített két hónap nehezítette a felkészülést. Nem beszélve arról, hogy tartunk a járványtól, de minden óvintézkedést próbálunk betartani. Számomra a cél, hogy sikeres érettségit tegyek, és felvegyenek a Testnevelési Egyetem edző szakára. Az egyetemen külön felvételi vizsga van, ezt még nem tudom, hogyan, mikor teljesítem. Készültünk a ballagásra, a szerenádra, a bankettre, ami sajnos elveszni látszik. Sokunkban átértékelődött az iskolába járás szépsége, hiányoznak a barátok, a közösség. Ebben a helyzetben ez a négy év lezáratlanul marad bennünk.

Elmondta: a felkészülés so­rán az érettségi tárgyakból több anyagot kaptak, a beadandó feladatok közé esszé és novellaelemzés is került.

– Néhány óránk Skype-on zajlik, ilyenkor az anyagot közösen beszéljük meg, s közösen oldunk meg egy-egy fel­adatot. Számomra ez a módszer hatékonyabbnak bizonyult, hiszen halljuk, látjuk egymást, és rögtön választ kapunk a kérdéseinkre. Az itthoni tanulás nagy feladat, de társainkkal segítjük egymást. Bízom benne, hogy hamarosan minden visszaáll a régi kerékvágásba.

Németh Franciska

Amikor Németh Franciska megtudta, hogy digitális oktatásra állnak át, remélte, hogy könnyítenek az érettségin.

– Nekem tetszik ez a megoldás – mondta. – Úgy gondolom, jelenleg ez a legbiztonságosabb módja a vizsgák lebonyolításának, hogy ne kelljen időben eltolni azokat, s mégis számot tudjunk adni a tudásunkról. Örülök, hogy nem ajánlott jegyeket kapunk, hiszen azokat százalékra átszámítani szinte lehetetlen lenne. Az óvintézkedéseket igyekszünk betartani, de elég nehéz lesz, hogy a barátainkhoz, akiket hetek óta nem láttunk, ne rohanjunk oda, s ne öleljük meg őket. Szerintem én a folyosó egyik végéből a másik végébe kiabálva fogok kommunikálni a legjobb barátnőmmel, ha nincs más megoldás. A cél, hogy elérjem azt a pontszámot, ami elég az ELTE közösségszervezés alapszakra, amit levelezőn szeretnék elvégezni, hogy mellette dolgozhassak, majd az utána következő kétéves HR-es mesterképzést ugyan­így teljesíteném. A gimnáziumban töltött éveinknek azonban, olybá tűnik, nem lesz ünnepélyes, emlékezetes lezárása.

A felkészülés utolsó szakaszában rendhagyó körülmények közt olyan internetes felületeken kapták a feladatokat, mint a Google Classroom, a Messenger, a Skype és a KRÉTA. S ahogy teltek a hetek, egyre jobban alkalmazkodtak ehhez az állapothoz.

– Mindig is gyűlöltem korán kelni, iskolába indulni és végig­ülni 7-8 órát – vallotta be Németh Franciska. – Úgy érzem, hatékonyabban tanulok így, hogy magamnak osztom be az időmet. Viszont hiányoznak a barátaim, az, hogy órák után elmenjünk kávézni és beszélgessünk. Persze tartjuk a kapcsolatot telefonon, de az nem az igazi. Ebben az időszakban erősebb lett az összetartás közöttünk, és egyre inkább szívünkön viseljük egymás sorsát.

Vörös László

Vörös László a lányokhoz hasonlóan készül a vizsgákra, számára is nagy előny, hogy magának osztja be az idejét.

– Az érettségi normál időben való megtartása számomra pozitív – írta meg chaten. – A csak írásbeli vizsgák viszont kihívást jelentenek, mivel nem lesz javítási lehetőség. Olyan egyetemet jelöltem meg első helyen, ahol külön felvételi vizsga is van, de mivel a többi felsőoktatási intézményben, ahova jelentkeztem, az írásbeli eredményeit veszik figyelembe, a minél magasabb pontszám elérése a cél az érettségin. Összességében nem tartok jobban az érettségitől, mint normál esetben, de biztosan más lesz, mint tavaly, amikor előre hozott vizsgát tettem. Furcsa érzés, hogy ilyen hirtelen ért véget ez a négy év, a ballagásra, mint ünnepélyes lezárásra, szerintem szükség van. Jelentett némi nehézséget, hogy az emelt szintű érettségire való felkészülésben otthon nincs meg az a közvetlen segítség, mint az iskolában, vannak aggodalmaim, de bízom a legjobbakban.