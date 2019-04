Az érettségi nem is annyira félelmetes – Polgárrá avatták a végzősöket Zalaegerszegen

A Béke ligetbe csütörtök délelőtt minden helyi középiskolából végzős diákok érkeztek, a hagyományos polgáravató ünnepségre.

A középiskola befejezése a felnőtté válás fontos mozzanata, ilyenkor a város vezetése évtizedek óta köszönti a megyeszékhely fiatal polgárait. Tavaly a városi diákönkormányzat kezdeményezésére a hagyomány a Béke ligetben juharfa elültetésével bővült. Egyre terebélyesedő fa várja majd vissza az egykori végzősöket ifjúságuk emlékezetes helyszínére. Ahol tegnap Bellér Beáta Noémi diákpolgármestere köszöntötte a végzősöket.

A fiatalok polgáravatója alkalmából megtartott faültetésen megjelentek az oktatási intézmények, illetve a város vezetői is. Balaicz Zoltán polgármester mondott a ligetben köszöntőt, melynek során kijelentette, hogy a polgáravató ünnepeltjei jelentik a város jövőjét. A fiatalokra a következő hetekben váró vizsgákra utalva mondta el, hogy most olyan megmérettetés előtt állnak, amely nehéznek tűnik. Azonban a saját tapasztalatai alapján is azzal biztatta az érettségik és szakmunkásvizsgák előtt állókat, hogy nem olyan félelmetes ez az időszak, bár ezt majd csak utólag tudják megállapítani. Ezt követően közösen elültették a 2019-es év emlékfáját, és színes léggömböket engedtek a magasba.