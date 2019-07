Az építkezések éve lesz Szécsiszigeten

Az idei az építkezések esztendeje a vízimalmáról és kastélyáról híres településen.

Három nyertes pályázathoz kapcsolódóan valósulnak meg munkák a faluban, ezek részleteiről Nagy István polgármester tájékoztatta lapunkat.

– Nemrég elkezdődött az Andrássy-Szapáry-kastély magtárszárnyának részleges felújítása, ennek költsége 34 millió forint – kezdte a polgármester. – Jelenleg a külső vakolás zajlik, emellett az alapzatot rakják le műemléktéglából, majd a 320 négyzetméter alapterületű teremben villamosítanak. Továbbá új bejárati ajtó és lépcső is készül. A munkák szeptember elejére befejeződnek, s ősszel elkezdve, tavaszig megvalósul a kiállítóterem kialakítása. Ebben helyet kap a 19–20. századi magyar mezőgazdaság történetét bemutató tárlat, illetve itt lesz a települési értéktár anyaga is. A kiállítás összeállításában közreműködnek a Göcseji Múzeum munkatársai. A további tervek szerint azonban nemcsak kiállítótérként funkcionál majd ez a helyiség, hanem rendezvényeknek, koncertnek, konferenciáknak is helyet adhat – sorolta.

Nagy István hozzátette, a magyar falu program helyi identitástudat erősítését célzó elemére sikeresen pályázott Szécsisziget önkormányzata, ami lehetővé teszi, hogy egy éven át, 2020-ban rendezvényszervezőt foglalkoztassanak a kastélyban.

– A másik fontos beruházásunkban valósul meg a Deák utcában a belvizet elvezető rendszer kialakítása – folytatta. – Ezzel védelmet kap ez a rész a belvíz, az iszaphordalék betörése ellen. Itt a munkák augusztusban kezdődnek el és október elejéig tartanak. A beruházás összértéke 28 millió forint. A harmadik projektünk az útburkolatok javítása, aszfaltozása, járdaszakaszok teljes felújítása mintegy 27 millió forintos költséggel az Arany, Petőfi, Átkötő, Kossuth utcákban – tette hozzá.

A további hasonló munkákra újabb pályázatot nyújtottak be, amiből sikeres elbírálás esetén megvalósulhat a Temető utca felújítása is. Szintén pályáztak a zártkertek megközelítését szolgáló utak fejlesztésére és vadvédelmi elemek telepítésére. Elbírálásra vár az a pályázat is, aminek támogatásával utcanév- és információs táblákat helyeznek ki. Ezzel segítenék a turisták tájékozódását, és javítanák a településképet. A polgármester emellett arról is szólt, hogy Szokoli Ferenc vállalkozó támogatásával befejezéséhez közeledik a sporttelep felújítása. Füvesítették a futballpályát, megújult az öltöző és új konténeröltöző is szolgálja majd a csapatokat. Emellett 100 főt befogadó lelátót alakítottak ki, ami a kulturális eseményeken is jó szolgálatot tesz. A beruházás a digitális eredményjelző telepítésével lesz majd teljes.