Zalai körkép: Az első ovis napon a gyerekek voltak a legboldogabbak

Hétfő óta az óvodák is újra fogadhatják a gyerekeket. Az intézményekben úgy tapasztalják, a szülők többsége örül az újranyitásnak.

Ezt ne hagyja ki! Kocsis: Gyurcsány sosem szerette, ha szembesítik a bűneivel

Erről számolt be a Nagykanizsai Központi Óvoda intézményvezetője, dr. Némethné Kovács Edit is. – Az előzetes felmérés alapján a 11 tagóvodában, valamint a sánci, ligetvárosi és kiskanizsai telephelyeken 80 százalékos jelenlétre számítottunk, ehhez képest 868 gyermek, vagyis az óvodásaink 74 százaléka tért vissza az intézményekbe – árulta el. – Vannak szülők, akik nem engedték még óvodába a gyermeküket, ők kivárnak: folyamatosan figyelik a járvány alakulását, mérlegelnek, aztán döntenek majd a továbbiakról.

– Megnyugtató lehet számukra, hogy a dolgozóink és a pedagógusok átoltottsága 90 százalék körüli – tette hozzá dr. Némethné Kovács Edit, aki szerint a kollektívájuk várta az óvodák újranyitását, de a legboldogabbak a gyerekek voltak az első napon, amikor újra megpillantották egymást. Mindannyiuk mentális és lelki egészsége szempontjából örömteli élmény volt.

– A gyermekek fejlődése szempontjából igazán fontos, hogy visszatértek a napirendhez és ritmushoz, amit korábban megszoktak – folytatta az intézményvezető. – Az óvodások a kicsivel több, mint egy hónap után könnyen visszarázódtak a régi életükbe. Ugyanakkor a járványügyi szabályok felelevenítését is lényegesnek tartottuk, és ezek szerint a szülők továbbra sem mehetnek be az épületekbe. Emellett fokozottan ügyelünk a fertőtlenítésre, a játékeszközöket éppúgy alaposan megtisztítjuk, mint az egyéb felületeket.

A gyakori kézmosás mellett az óvodapedagógusok játékos formában felelevenítették például a tüsszentési protokollt, mely ugye a könyökhajlatot ajánlja erre a célra. Ha ez nem sikerül, akkor azonnal alaposan kezet kell mosni. A gyerekek a szabályokat nem felejtették el, valószínűleg otthon is betartották őket. Az óvodások minden intézményben biztonságos körülmények között, vidám, felhőtlen hangulatban fejlődhetnek.

Az Öveges József Óvoda-­Bölcsőde novai telephelyén az ide járó 24 kisgyerek közül 20 volt ott tegnap az intézményben, melynek vezetője, Magai-Király Eszter elmondta: a többiek sem a koronavírus-járvánnyal összefüggő okok miatt hiányoztak. A térségi feladatokat ellátó intézmény székhelyén, Pákán szinte egyáltalán nem jellemző a hiányzás, s a novaihoz hasonlóan telephelyként működő Csömödérben is csak néhány gyermek maradt otthon.

– Intézményünkbe összesen 84 óvodás, valamint nyolc minibölcsődés kisgyermek jár – ismertette Magai-Király Eszter. – Ennek a létszámnak 95 százaléka jelen is volt a szerdai napon. Ahogy a szülők többsége, mi is nagyon vártuk már a nyitást, a kollégáknak is hiányoztak a gyermekek.

A zalalövői Borostyán Napközi Otthonos Óvoda és Minibölcsőde óvodai csoportjainak létszáma 109 fő, ebből szerdán 74 gyermek tartózkodott az intézményben, míg 35 óvodás szülei úgy döntöttek, hogy továbbra is otthon tartják őket – tudtuk meg Gyarmati Antaltól, a város polgármesterétől. A minibölcsődei csoport – mint arról keddi lapszámunkban már beszámoltunk – a dolgozókat érintő igazolt fertőzés miatt jelenleg zárva tart. A csesztregi Tündérkert Óvodába jelenleg 64 gyermek jár, közülük mindössze hét főt fogtak otthon szüleik – tájékoztatott a község polgármestere. Bedő Róbert azt is elmondta: az otthon maradó gyermekek közül kettőnek a szülei úgy nyilatkoztak, hogy hétfőtől már ők is visszatérnek az intézménybe.