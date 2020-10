Az első hullám sikeres védekezését alapul véve folytatódik a járvány elleni küzdelem Zalában is

A lakosság felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat a megyében, hangsúlyozta lapunknak adott interjújában dr. Sifter Rózsa. Magyarország sokat tanult a járvány tavaszi lefolyásából, és az elmúlt hónapokban az ország felkészült a második, immár intenzívebb hullámra, tette hozzá a kormánymegbízott.

A kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket az emberek védelmében, de közben Magyarországnak működnie kell, a gazdaság nem állhat le, emelte ki dr. Sifter Rózsa, hozzátéve: a Zala Megyei Kormányhivatal is kiemelt figyelmet fordít az intézmények biztonságos működtetésére, az ügyfelek egészségének megóvására, valamint a gazdaság és a családok megsegítésére.

Az együttműködés marad a siker titka

Az első hullám alatt a magyar emberek bizonyították, hogy a lehető legszélesebb összefogásra képesek a bajban. Erre az önfeláldozásra, egymás iránti szolidaritásra lesz továbbra is szükségünk, hogy a járvány második hullámával szemben is sikeresen vegyük fel a küzdelmet. A kormánymegbízott szerint azonban feladatunk összetettebb lesz, mint fél esztendeje. A nemzeti konzultációban részt vett közel 2 millió állampolgár egyértelműen azt várja, hogy a vírus elleni küzdelem közepette működjön a gazdaság, a szükséges korlátozó intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek, mint az első hullám idején.

– Mindenkit arra kérek, hogy a legszigorúbban tartsa be a kormány által bevezetett intézkedéseket – mondta dr. Sifter Rózsa. – Ezek közül a legfontosabbak: a beutazási korlátozások fenntartása; a kötelező maszkhasználat; a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális intézményekben; illetve a szórakozóhelyek és vendéglátóüzletek nyitvatartási idejének korlátozása. Kiemelt fontosságú a köznevelési intézményekben október 1-jétől a kötelező testhőmérséklet-mérés, melyhez a szükséges mérőeszközök kiosztását a kormányhivatal koordinálta. Az első hullám alatt Magyarország nemzetközi összehasonlításban a 25 legjobban védekező ország között volt, és ebből a hatékonyságból most sem engedhetünk – jelezte a kormánymegbízott.

Kormányhivatali feladatok

A második hullámban szintén a járvány terjedésének megfékezése, a betegek gyógyítása, az idősek védelme, valamint az életek megóvása lesz a legfontosabb feladat, és ehhez a kormányhivatal továbbra is teljes erejéből hozzájárul.

– Akárcsak a vírushelyzet kezdetén, kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják az intézmények orvosi ellátását, a Covid-járványra való felkészülést, az oktatások meglétét, a fertőtlenítő eljárásokat, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a Covid-gyanús és a fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját, s mindezeken felül a látogatók fogadásának rendjét – sorolta dr. Sifter Rózsa. Kiemelte: az év hátralévő részében – ezúttal nem helyszíni ellenőrzés, hanem iratbekérés alapján – továbbra is folyamatos lesz az idősotthonok soron kívüli ellen­őrzése.

Munkahelyvédelem és munkahelyteremtés

A munkahelyek védelme és az új álláslehetőségek megteremtése továbbra is kulcsfontosságú lesz, de biztató, hogy a járvány pusztító hatása a gyors intézkedéseknek köszönhetően hazánkat kevésbé sújtotta, mint az unió sok más tagállamát. Ma már elmondhatjuk: augusztusban Magyarországon többen dolgoztak, mint januárban, a koronavírus-járvány kirobbanása előtti hónapban, közölte a kormánymegbízott.

– A különböző támogatásokkal közel egymillió magyar részesülhetett valamilyen munkaerőpiaci vagy képzési támogatásban, és Zala megyében is sok, a koronavírus miatt veszélybe került munkahelyet tudtunk megvédeni – folytatta dr. Sifter Rózsa. – A Gazdaságvédelmi akcióterv keretében meghirdetett csökkentett munkaidős foglalkoztatással Zalában több mint 7000 álláshely megtartására kaptak több mint 1,1 milliárd forintos támogatást a cégek. Vagyis miközben a munkavállalók csak rövidített munkaidőben dolgoztak, az állami támogatásnak köszönhetően jutottak jövedelemhez. A magasan kvalifikált, kutatás-fejlesztési szektorban foglalkoztatott munkavállalók bérköltség-támogatásában 276 fő részesült, míg a munkahelyteremtő bérköltség-támogatás keretében 2,3 milliárd forintos állami támogatás mellett további mintegy 2000 alkalmazott felvételét és foglalkoztatását vállalták a cégek.

Családok támogatása

A családok életszínvonalának megtartása ugyanolyan fontos, mint az emberi élet megvédése és a gazdaság talpra állítása – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa, aki szerint a kormány a támogatások mértékéből a koronavírus-járvány ellenére sem enged. – Ezt bizonyítja, hogy október 1-je óta Novák Katalin immár mint a családokért felelős tárca nélküli miniszter dolgozik a gyermeket vállalók életkörülményeinek javításán. A miniszter minden idők legnagyobb otthon­teremtési programjára, illetve egy második családvédelmi akciótervre is készül.

De számos egyéb, lényeges intézkedés is született a gyermeket nevelők megsegítésére az elmúlt hónapokban, aminek következtében a havi kifizetések mértéke közel 5 százalékkal emelkedett – több tíz millió forintos plusztámogatást biztosítva a zalai családoknak, tájékoztatott a kormánymegbízott. Összességében pedig 2020 augusztusáig a megyében több mint 4 milliárd forinthoz jutottak a családok családtámogatási ellátás formájában, ezzel 24 ezer család életét sikerült megkönnyíteni ebben a nehéz időszakban.

Egyéb teendők a mindennapokra

– Természetesen a járvány elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja a napi feladatait, kiszolgálja az állampolgárokat, vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására, megújítására, amely révén javítjuk a munkakörülményeket, és egyre szebbé, korszerűbbé válnak azok a helyiségek is, ahol ügyfeleinket fogadjuk – világított rá a kormánymegbízott. – Így az elmúlt évekhez hasonlóan kormányhivatalunk idén is folytatja a korszerűsítést. Tavaly 9 ingatlanunkban újítottuk fel a villamos hálózatot, és ezeket az épületeket klimatizáltuk is. Hamarosan három újabb épület fogadhatja modernebb körülmények között az ügyfeleket. A földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti és a szintén földhivatalként funkcionáló keszthelyi, Deák utcai ingatlanunkban, továbbá ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épületében is felújítjuk a villamos hálózatot és klímát építünk ki. Jelenleg a vállalkozók a beruházást készítik elő és az anyagbeszerzést végzik, a műszaki átadás idén év végéig várhatóan mindhárom épület esetében megtörténik. A három beruházás bruttó költsége összesen 203 millió forint.