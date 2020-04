Az első hét a legrosszabb… – A kanizsai Dani Mónika Mercedes tapasztalatai a koronavírusról

Borzasztó volt, napokon át mindenem fájt, úgy éreztem, hogy a hajam is, nem kívánom senkinek az érzést, amihez hasonlót még soha nem tapasztaltam.

A nagykanizsai Dani Mónika Mercedes már túl van azon, amire sokan még csak most – kimondva, kimondatlanul – „készülnek”. Habár a fertőzést teszteléssel senki sem igazolta nála, két orvos szerint is egyértelmű a tünetek alapján: legyőzte a koronavírust.

– Kifejezett, a koronavírusra jellemző panaszaim voltak, amiről két orvossal is beszéltem – a háziorvosommal, illetve egy zalaegerszegi doktorral –, akik azt mondták, bizonyos, hogy elkaptam a vírust – bocsátotta előre a fotográfus-hangtechnikus Dani Mónika Mercedes. – Ennek ellenére tesztet nem végeztek rajtam, hogy miért, nem tudom, csak annyit mondtak, hogy 14 napig maradjak otthon karanténban, és próbáljam magam elszigetelni a családomtól. Természetesen ennek eleget tettem.

Mercedes elmesélte: az egész betegség bagatell torokfájdalommal, -kaparással, -szárazsággal, enyhe náthával indult egy csütörtöki napon, láz nélkül. Vasárnapra mindehhez köhögés, láz és a szegycsont mögött érzett feszítő fájdalom társult, illetve olyan brutálisan erős fejfájás, amilyet még soha nem tapasztalt.

– A mellkasi fájdalom tovább erősödött, borzasztóan gyengének és elesettnek éreztem magam, csontig hatoló izomfájdalmaim voltak, a tüdőm pedig olyan hangot adott, mintha a mellkasomba zárták volna Darth Vadert egy Geiger-Müller számlálóval. Ez most viccesen hangzik, de nem volt az, nagyjából egy hétig tartott. Közben teljesen elveszítettem az ízérzékelésemet és a szaglásomat is – folytatta a nő, aki autoimmun betegségben szenved, így a veszélyeztettek közé tartozik. – A második hét felénél kötőhártyagyulladás alakult ki mindkét szememen, s az egészre a koronát – stílszerűen – erős hasmenés tette fel. Ezután a gyengeség még sokáig megmaradt, most, hetekkel utána sem érzem magam olyan erősnek, mint előtte, ahhoz képest viszont nagyságrendekkel jobban vagyok, mint voltam betegen. Az első egy hét nagyon embert próbáló, azt nem kívánom senkinek, a bőröm fájt, és úgy éreztem, hogy még a hajam is, mintha valaki jól összevert volna egy szűk sikátorban. De ahogy látom, ha már túl vagy az egészen, a felépülés sem megy annyira gyorsan…

Dani Mónika Mercedes tapasztalatai alapján mindenkitől azt kéri: ne hallgasson az interneten terjedő urbánus legendákra. Jó a pálinka és a fokhagyma, meg a nagy dózisú C-vitamin is, de nem a koronavírusra. Aki elhagyja az otthonát, a saját (illetve a többi ember) érdekében viseljen szájmaszkot és gumikesztyűt, másképp könnyen lehet, hogy brutális élményekben lesz része – s komolyan kell venni, hogy bizony, van, lehet egy rosszabb forgatókönyv is…

– Higgyék el, ennél rosszabbul még soha nem éreztem magam, pedig már túl vagyok egy szülésen, aki anya, az tudja, hogy az sem gyaloggalopp – szögezte le. – Akinek van esze, az nem teszi ki se magát, se mást olyan szenvedésnek, mint amit én az elmúlt hetekben átéltem.