Az élővilág a kertünkig ér – előadássorozat iskolásoknak Keszthelyen

A természetbarát kertektől, azok kialakításáról szóló előadássorozat indult a városi könyvtárban. Az alkalmakra általános iskolás csoportokat várnak a szervezők, hogy minél fiatalabb korban elkezdődhessen a szemléletformálás.

Sáringer-Kenyeres Marcell természetvédelmi mérnök a közelmúltban képekkel, szemléltető eszközökkel illusztrálva mutatta be egy természetbarát kert szükséges „kellékeit”, ismérveit a hallgatóságnak. A programra vitt magával például madárodút és -etetőt, illetve sün- és darázsgarázst is.

– Ma az a gyakorlat, hogy szépre nyírjuk a gyepet a kertünkben, és térkövezzük a garázsfeljárót: ez jelenti az esztétikai értéket – fogalmazott lapunknak a szakember. – Mindezt megtarthatjuk, de emellett a természetre is figyelnünk kell, törekedve arra, hogy minél változatosabb élőhelyfoltok vegyenek minket körül. A lényeg, hogy figyeljünk az élővilágra, például a madarakra, amelyeket ott szeretnénk tartani, ezért a természetes élőhelyükhöz hasonló körülményeket kell teremtenünk számukra. Mellettük természetesen a hüllőknek, a kétéltűeknek és a rovaroknak is búvó-, táplálkozó és szaporodóhelyre van szükségük, ezért az előadásokon a gyepés cserjeszinttől a lombkoronáig mutatom be a lehetőségeket, hangsúlyozva: mindez mesterséges környezetbe is átültethető.

Sáringer-Kenyeres Marcell beszélt arról is: ha például nincsen madarak által kialakított költőhely, akkor azt mi is elkészíthetjük, s kitehetjük.

A természetvédelmi mérnök próbált eloszlatni néhány közkeletű tévhitet is. Elhangzott például, hogy a darázsgarázs nem a családokban élő, olykor az emberrel szemben is agresszíven viselkedő méheknek készül, hanem a magányosan élő, békés és ártalmatlan fajoknak.

– A házi méhek nem tudják teljes egészében elvégezni a beporzást a természetben, ezért a többi méhfajra is nagyon fontos feladat hárul – folytatta Sáringer-Kenyeres Marcell. – A darázsgarázs azért lényeges, hogy a környezetünkben tartsuk ezeket a magányosan élő fajokat, amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be a beporzásban. Megtelepedésüket segítheti egy kisebb méhlegelő is. A szakember arról is szólt, hogy a rovarhotel az ízeltlábúaknak, hüllőknek, kétéltűeknek jelent búvó-, táplálkozó és szaporodóhelyet, de a célra úgynevezett természetvédelmi farakást is készíthetünk.

Sáringer-Kenyeres Marcell beszélt a madáretetők és -itatók kihelyezésének s rendszeres utántöltésének fontosságáról, hangsúlyozva: ilyenek készítése akár jó családi program is lehet. Az előadássorozat folytatódik, erre általános iskolák jelentkezhetnek.