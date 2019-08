Az egykori Sallába vitte el a látogatókat a program

A város római kori kiállítóhelyét népszerűsítette, valamint a korabeli életet mutatta be a Gondoskodás Alapítvány, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Göcseji Múzeum összefogásával tegnap délután megvalósult program.

Az Élet a Salla municipiumban elnevezésű rendezvény elsődleges célközönsége a gyermek korosztály volt, de a felnőttek számára is kínáltak hasznos elfoglaltságot a szervezők. A kiállítóhely és a hozzá kapcsolódó római kori romkert bemutatásán túl olyan kézműves-foglakozásokat, melyek már a város helyén egykor alapított Salla idejében is léteztek. A rendezvény nyitányaként múzeumi kvízt tölthettek ki a résztvevők, a feltett kérdésekre a kiállítási anyag megtekintésével kaphattak választ a játékra vállalkozók.

– A program fő célja a kiállítóhely népszerűsítése, maga a játék is ezt szolgálta – mondta Lukács Andrea, a Salla Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. – A város múltját bemutató tárlatnak a nyári időszakban több száz látogatója is akad, ilyenkor folyamatos a kiállítóhely nyitvatartása is. A turisztikai holtszezonban előzetes bejelentkezés alapján tudunk látogatókat fogadni.

Lukács Andrea azt is hozzátette: tervezik, hogy a múzeumi napot a jövőben évente megismétlik. Az idei rendezvény egy pályázati projekt keretében valósult meg, de a későbbiekben akár önerőből is megszerveznék.