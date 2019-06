Az egyedutai városrészben alakították ki az új kerékpáros központot Letenyén

Kerékpáros központot adtak át tegnap Letenyén. Az egyedutai városrészben a volt kultúrház épületéből alakították ki a biciklis pihenőhelyet a Happy Bike európai uniós projekt segítségével.

Farkas Szilárd polgármester elmondta, a Magyarország–Horvátország határon átnyúló együttműködési programból megvalósított Happy Bike projektben a vezető kedvezményezett Letenye önkormányzata, horvát részről közreműködik benne még Prelog és Ludbreg város, a Varasd megyei közútkezelő és a prelogi turisztikai iroda. Letenyén a munkálatok tavaly év végén kezdődtek, a 316 millió forin­tos horvát–magyar Happy Bike projekten belül többek között felújították az egyedutai városrészben lévő volt kultúrházat, és kerékpárokat is vásárolt az önkormányzat. A kultúrházban pihenőhelyekkel várják a kerékpárosokat, megújultak a szociális helyiségek, biciklitárolókat és konyhát is kialakítottak. Az új kulturális és sportközpontban lehetővé teszik konferenciák, rendezvények szervezését, és vettek négy raftingcsónakot is.

A Happy Bike programban nyár elején horvát–magyar nemzetközi kerékpárversenyt rendeztek Letenyén, és workshopok voltak alsó és felső tagozatosoknak, óvodásoknak.

A projekt a nagykanizsai IMRO-DDKK Környezetvédelmi Nonprofit Kft. koordinálásával valósult meg, melynek ügyvezetője, Musits Róbert köszönetet mondott a letenyei hivatal munkatársainak és a külsős segítőknek.