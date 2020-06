Az egészségügyben dolgozóknak és a bölcsődei nevelőknek mondtak köszönetet Zalaegerszegen

Július elseje hagyományosan minden évben a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác. Hétfőn ez alkalomból a Zala Megyei Szent Rafael Kórház és a zalaegerszegi önkormányzat is elismerésekkel, kitüntetésekkel fejezte ki háláját az egészségügyi területen dolgozóknak.

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház ünnepsége

A megyei kórház udvarán kezdődött, majd a vihar miatt az ebédlőben folytatódott az az ünnepség, melynek keretében dr. Halász Gabriella, az intézmény főigazgatója szólt munkatársaihoz. Az elmúlt három hónap alapjaiban új helyzetet teremtett a gyógyító munkában, hangsúlyozta, amelyhez naponta kellett igazodni, változtatni a munkarenden, ha a járványhelyzet úgy kívánta. Nem került még ilyen helyzetbe a kollektíva, de elmondható, sikeresen oldották meg a feladatokat, a gondokon együtt lettek úrrá. Együtt tanulták a gyógyítást, a diagnosztikát, a megelőzést. Kettős célt kellett elérniük, a fertőzött betegeket mihamarabb meggyógyítani, ugyanakkor a dolgozókat megvédeni a koronavírustól.

A megyei kórház főigazgatója, dr. Halász Gabriella a munkatársai mellett mindenkinek köszönetet mondott, aki a pandémia idején bármilyen módon támogatta, segítette az egészségügyi dolgozók munkáját. Az elvárások folyamatosan növekednek, mondta, aminek legjobb tudásuk szerint eleget tesznek, az elismerés jól esik, ha bármilyen módon érkezik. A főigazgató hozzátette, előfordult, hogy egyszerre hetven COVID pozitív beteget ápoltak az intézményben, s volt olyan nap, amikor 37 beteg ellátását kellett egyszerre megszervezni. „Ezalatt az idő alatt szinte soha nem hallottam senkitől, hogy valamit nem lehet megcsinálni, minden munkatársam tette a dolgát, amire büszke vagyok, ahogy arra is, hogy kevés volt köztünk a fertőzött, sikerült megakadályozni a terjedést, a halmozódást”. A siker pillére volt a 20 éve működő infekciókontroll, most igazolódott be, milyen nagy jelentősége van a csoport munkájának.

Kiemelte a menedzsment szervező erejét, az operatív testület munkáját. A fegyelmezett, magabiztos dolgozók nélkül az eszközök keveset értek volna, mondta Halász Gabriella. A megyei kórházban két emlékplakettet, 9 oklevelet, tíz főigazgatói dicsérő oklevelet, 3 minőségügyi díjat nyújtottak át, illetve gazdára talált Az év oktatója díj is, melyet a rezidensek szavaznak meg. Nyolcan főorvosi kinevezést, négyen adjunktusi kinevezést vehettek át.

Bölcsődék napja és a Semmelweis nap a zalaegerszegi önkormányzaton

Zalaegerszeg önkormányzata a város Dísztermében hétfő délután rendhagyó módon összevont ünnepségen emlékezett meg a bölcsődék napjáról és a Semmelweis napról. A bölcsődékben és az egészségügyi alapellátásban dolgozó meghívottakat Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, s mint elmondta, 1844-ben Párizsban alapították az első bölcsődét, majd 1852. április 21-én megkezdte működését az első magyarországi bölcsőde is. Így április 21. a bölcsődék napja, amikor arról is megemlékezünk, hogy gyermekeink, unokáink jó kezekben vannak. Ezért mondott köszönetet a megyeszékhely közössége nevében minden bölcsődei dolgozónak.

Elmondta, 2014-től indították azt a programot, aminek eredményeként minden nevelési, oktatási intézmény megújul a városban, ez a program jól halad, s a folytatásához a TOP program lehetőségeivel élnek. Megemlékezett Semmelweis Ignácról, akinek születésnapja (1818. július 1.) a magyar egészségügy napja is. Zalaegerszeg a városhoz tartozó egészségügyi alapintézmények felújítására az elmúlt években 353 millió forintot fordított. A polgármester kiemelte azt az áldozatos munkát, amit az egészségügyi alapellátásban dolgozók az elmúlt hónapokban a megyeszékhely lakosságért végeztek. Először bölcsődei dolgozók munkáját ismerték el kitüntetésekkel. Az év kisgyermeknevelője címet Varga Györgyné (Cseperedő Bölcsőde), az év ügyviteli dolgozója elismerést pedig Deák Tiborné élelmezésvezető (Tipegő Bölcsőde) kapta. A továbbiakban az alapellátásban dolgozó házi- és szakorvosok, asszisztensek vehettek át munkájukért elismeréseket.