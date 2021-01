Az egészséges életmód gyakorlásának új eszköze – szabadtéri sportparkot avattak Szilvágyon

Bár már decemberben elkészült a göcseji település szabadtéri sportparkja, ám a hétmillió forint értékű fejlesztés avatóját hétfőn tartották. Az új eszközöket Vigh László országgyűlési képviselő és Péntek Katalin polgármester vették birtokba.

A szabadtéri fittness-park vagy kültéri sportpark néven egyaránt ismert objektum átadója kapcsán Péntek Katalin úgy fogalmazott: az új lehetőséget kínál a testedzésre a településen élők számára. A község lakói várták is már a beruházást, hiszen Szilvágyon – amikor a vírushelyzet azt lehetővé teszi – csoportos foglalkozásokat, női tornát is tartanak, így a helyi lakók részéről valóban igény mutatkozik az egészséges életmódra, a sportolásra. A sportpark kialakítását a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázat tette lehetővé, az öt darab, egyenként is többfunkciós elemet magába foglaló bázist 140 centiméteres magasság felett bárki használhatja. A polgármester azt is elmondta: a sportparkot a meglévő, és bővítés előtt álló játszótér mellé telepítették, így annak használata akár családi program is lehet, hiszen míg a felnőttek a fittness-parkban edzenek, addig a gyermekek a játszótéren lelhetik örömüket.

Vigh László országgyűlési képviselő kiemelte: a Magyar Falu Program főleg a kistelepülések fejlesztési terveinek megvalósítását szolgálja. A pályázatok pedig előfinanszírozottak, azaz már a megvalósításuk kezdete előtt megkapják az elnyert összeget a kedvezményezettek, önrész pedig nem szükségeltetik hozzá. Ez évben 250 milliárd forintra lehet majd pályázni, azaz több pénz jut a fejlesztésekre, továbbá a folyamatos finomhangolásoknak köszönhetően újabb célterületek is elérhetővé válnak.