Az egervári képviselők tiszteletdíjából épült játszótér

Az EU-s szabványoknak megfelelő, a gyerekek fejlesztését is szolgáló játszóteret avattak pénteken Egerváron a falu központjában.

A játszótér, mely komplex mászó- és ügyességi elemeket tartalmaz, az egervári képviselő-testület tagjainak fel nem vett tiszteletdíjából valósulhatott meg. (A testület tagjai 1990 óta ajánlják fel közcélokra a nekik járó tiszteletdíjat.) A 4,5 millió forintos beruházáshoz az itt tevékenykedő vállalkozók is hozzájárultak, az ütéscsillapító felületül szolgáló gyöngykavics is ilyen felajánlásból kerülhetett a játszótérre. A gesztusról a játszótér mellett elhelyezett tábla üzen, mely a hattagú testületben dolgozók nevét sorolja fel. Gyerkó Gábor polgármester elmondta, a későbbiekben tovább bővítik fejlesztő játékokkal a községi létesítményt, kiegészítésül felnőttfitnesz-eszközöket is szeretnének beszerezni.

A szabadidős játszópark karbantartását is az önkormányzat vállalta. Az avató ünnepségen Borka bohóc játszott a gyerekekkel. Egerváron 50 kisgyerek jár az óvodába, az iskola alsó tagozatán 80 diák tanul, ők már ki is próbálhatták az új eszközöket.