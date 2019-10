Az egerszegi Mátyás király utcában húsz új várakozóhely vehető igénybe

A Mátyás király utca felújításával húsz új, és ezzel összesen immár 66 parkolóhely várja az autósokat, erről is szó esett szerdán a sajtóbejáráson, ahol a 111 millió forintból megvalósult beruházás részleteit ismertették.

Galbavy Zoltán, a településrész önkormányzati képviselője elmondta: az Olajmunkás és a Május 1. utca közötti 348 méteres szakaszt újították fel, ennek részeként épültek ki az új, ferde állású parkolóhelyek a liget felőli oldalon. A kórház környéki parkolási gondok további enyhítésére a Szent László és a Tomori Pál utca sarkánál épül majd 16 új várakozóhely, a Mindszenty-iskola új tornacsarnokához kapcsolódóan pedig 45 gépkocsinak alakítanak ki parkolót. A későbbiekben pedig a Mátyás király utca Tomori utcától délre eső szakaszán is újabb parkolóhelyeket hoznának létre, ráadásul e szakasz kétirányúvá tételét is megfontolják, mert ez sokat segítene a csúcsforgalmi időszakokban. A Május 1. liget rendbetétele, a Rózsa liget szökőkútjának megjavítása is szerepel a tervekben.

Balaicz Zoltán polgármester arról szólt, hogy a megyeszékhelyen 869 út és járda fenntartásáról kell gondoskodni. Erre a feladatra évente 200 millió forintot tud költeni az önkormányzat.