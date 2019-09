Az egerszegi Csányi-iskola tudatos fogyasztókat nevel

A Csány László Szakgimnázium elnyerte a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. A díjat pénteken Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár adta át.

Az iskolai ünnepségen Németh Andrea igazgató köszöntője után Keszthelyi Nikoletta – aki maga is a Csányban végzett – elmondta: ez a negyedik tanév, hogy a minisztérium pályázat keretében ismeri el az iskolák és a pedagógusok fogyasztói tudatosságra nevelő munkáját. Közölte: a fogyasztóvédelem kötelező jelleggel nem jelenik meg a köznevelésben, ez nem is célja a kormányzatnak, de fontos, hogy alternatív módon beépüljön az oktatásba. Működhet ugyanis jól a hatóság, lehet erős a békéltető testület és szigorú a jogi környezet, de hatékony fogyasztóvédelem nincs vásárlói tudatosság nélkül. Kiemelte: a Csány-szakgimnázium pályázatában örömmel látták, hogy a fogyasztói tudatosságra nevelésen belül kiemelten kezelik az e-kereskedelmet, sőt a médiatudatosságot, a pénzügyi tudatosságot és a fenntarthatóságra nevelést is.

Balaicz Zoltán polgármester a fogyasztóbarát település címet korábban már elnyert önkormányzat nevében gratulált az iskolának, majd Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos osztotta meg a jelenlévőkkel a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatait. Az ünnepségen Keszthelyi Nikoletta nyújtotta át Németh Andreának az elnyert címet. A rendezvény a diákok műsorával zárult.