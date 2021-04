Az az éjjel nem múlik el soha – egy történet a „harctéri idegességről”, vagyis a poszttraumás stresszről

A megrázó események nem múlnak el nyomtalanul, de előfordul, hogy teljesen tönkreteszik az ember életét: poszttraumás stressz szindróma alakul ki. A köztudatban főként a háborús veteránokhoz kapcsoljuk ezt a betegséget, de természetesen nem csak őket érintheti. Nemrég arról jelent meg hír a Natural Medicine folyóiratban publikált tanulmány alapján, hogy a Covid-19-en átesett betegeknél is kialakulhat poszttraumás stressz-szindróma (PTSD). De most nem a koronavírus lesz a témánk: a zaol.hu-n rendszeresen publikáló dr. Gedeon Zoltán keszthelyi neurológus, pszichiáter, pszichoterapeuta következő írása más példát hoz arra, mi vezethet a betegséghez, s végül az is kiderül, van-e rá gyógyír.