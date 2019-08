Az ároktisztítástól a hótolásig sok mindent el tudnak végezni a három falu közös gépei

Az országos vidékfejlesztési program keretében több, a település rendben tartásához szükséges munkagépet sikerült beszereznie a helyi önkormányzatnak.

– Közösen és sikeresen pályáztunk a szomszédos Csertalakos és Szentpéterfölde önkormányzataival a gépbeszerzésre, így szert tettünk egy 50 lóerős traktorra, ami mai, modern gyártmány, minden extrával felszerelve, illetve hozzá több csatlakozó is tartozik: egy-egy padkakasza, ágaprító, árokásó-ároktisztító, gréder, amit az utak karbantartásához tudunk használni, illetve egy hótoló lap, amivel a hóeltakarítást elvégezzük majd télen – tájékoztatott a beszerzésről Nyakas István, Gutorfölde polgármestere.

Korábban, saját eszközök híján a szükséges munkálatokat, mint az ároktisztítás vagy a hótolás, vállalkozó végezte mindhárom településen, ma azonban már saját hatáskörben oldják meg mindezt, ami jelentős megtakarítást jelent.

– A gépeket saját karbantartónk is tudja kezelni, illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatunk egy helyi fiatalt, aki a traktorral különféle munkákat elvégez – folytatta a polgármester. – Az elmúlt időszakban már szükség is volt az eszközök egy részére, hiszen nagyon csapadékos a nyár, több utat megrongált a vihar, illetve az eső lehordta az iszapot a termőföldről 80-100 méter hosszban, például a Gutorfölde és Szentkozmadombja közötti összekötőúton két alkalommal is előfordult ez, tehát le kellett tisztítani. Emellett a zártkerti utakat is megviselte a sok csapadék, így itt is bevetettük a grédert, ami nagyon hasznosnak bizonyult. Az ároktisztító is jó szolgálatot tett, egyórás munkával több mint 100 méteren pucolták ki az eltömődött vízelvezetőket. Az ágaprítót pedig azért vásároltuk, mert több intézményben aprítékos kazán működik, ezeknél tüzelőként hasznosítani tudjuk az összedarált faanyagot. Az eszközökre mintegy 13 millió forintot költöttünk, a pályázat 85 százalékban volt támogatott, a fennmaradó összeget önerőből biztosítottuk.

Nyakas István hozzátette: az önkormányzat kezelésében mintegy 20 kilométer földes út van, ezek karbantartásához elengedhetetlenek a gépek.

És a település vezetője arról is beszámolt, hogy szintén közösen a szomszédos településekkel megvásároltak egy

17 személyes buszt, ami a község egész közösségének rendelkezésére áll.

– A régi buszunk, amivel a gyerekeket a környező településekre óvodába, iskolába szállítottuk naponta több körben, már rossz állapotban volt, hiszen több mint 10 éve használtuk, ideje volt lecserélni – magyarázta a polgármester. – Beszereztünk egy új, modern, jól felszerelt, biztonságos járművet, ami szeptemberben használatba is áll. Ezzel megoldjuk a gyerekek szállítását úszásoktatásra, a színházi látogatásokat, illetve a sport­egyesület és a civil szervezetek is igénybe veszik.