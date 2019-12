Az angol nyelvű vízügyi képzést mutatták be a kanizsai kampuszon

A debreceni és pécsi egyetemeken tanuló külföldi hallgatókat látott vendégül kedden a Pannon Egyetem kanizsai kampusza, hogy bemutassa legújabb, angol nyelvű vízügyi mérnök képzését.

A külföldi hallgatókat elsőként Tóth-Kaszás Nikolett, a kanizsai kampusz igazgatója köszöntötte, majd dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára szólt a Stipendium Hungarikum programról. Mint mondta: jelenleg közel kilencezer külföldi diák tanul e program keretén belül a hazai egyetemek angol nyelvű képzésein.

– A program több szempontból is előnyös Magyarország számára, hiszen az itt tanuló külföldi diákok olyan versenyképes szaktudást szerezhetnek, amellyel később saját országuk fejlődését szolgálhatják, legyen szó mérnöki, orvosi, informatikai vagy akár a vízkezelési ágazatról – hangsúlyozta az államtitkár. – Másfelől az itt végzett külföldi hallgatóknak olyan erős kötődése és kapcsolata lesz Magyarországgal, ami a jövőben elősegítheti a magyar vállalkozások piacra jutását, nemzetközi tendereken való részvételét is.

Reményeink szerint a vízügyi ágazat képzései egyre népszerűbbek lesznek a külföldi hallgatók körében, hiszen Magyarország olyan tudással, szakértelemmel rendelkezik e területen, ami nemzetközi szinten is egyedülálló.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora más szemszögből is megvilágította, miért jó, ha külföldi diákok is tanulnak a hazai egyetemeken. Mint mondta: tapasztalataik szerint minden harmadik Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal tanuló külföldi diák „behoz” egy új hallgatót a rendszerbe, aki önköltséges alapon tanul.

– A magyar hallgatóknak is jót tesz, ha külföldi diákokkal érintkezhetnek, egyrészt kapcsolatokat építhetnek, másfelől megismerhetik más országok kultúráját úgy, hogy nem kell kiszakadniuk saját közegükből – vélekedett a rektor.

A külföldi hallgatóknak tegnap nem csak a kanizsai kampuszt mutatták be, látogatást tettek az egyetem gazdasági partnereinél is, például jártak a Hidrofilt-Kft.-ben, illetve a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató és Fejlesztő Központ laboratóriumában is.