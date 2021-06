Az alsópáhoki polgárőrök Hévízt is óvják

Nem a legrégebbi, nem a legnagyobb, de kétségkívül szűkebb pátriánk egyik legtöbbet dolgozó és legeredményesebb civil szervezete az alsópáhoki polgárőrség – a megyei szövetség szakmai grémiumának javaslata alapján ők kapták „Az év polgárőr- egyesülete” kitüntetést.

Nem véletlenül persze, hiszen a jelenleg 28 tagú közösség a pandémia miatt visszafogottnak mondható esztendőben 5748 órát töltött szolgálatban, ez a polgárőrönkénti évi 205 óra megyei, sőt országos viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Ezen belül is magas a rendőrséggel (1232) és a mezőőrrel (1029) közösen töltött szolgálati órák száma. S ez a statisztikai adat – az idegenforgalmi szezon igazi beindulása után – sokkal magasabb is lehet.

Urbán Zoltán elnök, Urbánné Tóth Lívia titkár, Lázár László Miklós, a felügyelőbizottság elnöke és Szekeres Gábor, a hévízi csoport tagja szolgálatba indulás előtt hévízi aprócska irodájukban egyeztettek – az alsópáhoki főhadiszállásukat éppen felújítják, átalakítják, de Hévízen is otthon vannak, hiszen Papp Gábor polgármesterrel 2015-ben megállapodást kötöttek, hogy a világhírű fürdővárosra is kiterjesztik a falujukban már bevált bűnmegelőző, lakosságot segítő tevékenységüket.

– 1998-ban, amikor megválasztottak polgármesternek, Alsópáhokot is bekebelezte az idegenforgalom, szinte Hévíz idilli pihenőkerületének számított, a sok üdülővendég között már nem tűnt fel, ha esetleg rossz szándékú idegenek jelentek meg a községünkben. Akkorra az országban a polgárőrség már bizonyított, ezért úgy döntöttünk: a lakóhelyünk biztonságáért tenni akaró polgárokból mi is megalakítjuk a civil szervezetet. Az akkor 24 tagú közösség élére „Mentős” Kiss József (eredeti foglalkozásáról kapta a ragadványnevét, mert ugye Kiss Jóskából élt vagy egy tucatnyi a faluban) személyében szakembert választottunk – volt egy biztonsági cége, így a módszerekkel, szabályokkal tisztában volt – idézte fel a kezdeteket Lázár László Miklós, az egyesület egyik alapító tagja, aki két cikluson át állt a települési önkormányzat élén.

A lakosság, a ­környékbeli gazdák, a szőlőbirtokosok örömmel fogadták a „közülük valókból” alakult civil szervezetet, mint mondták, ezáltal nagyobb biztonságban tudják értékeiket. Lefüleltek néhány betörőt, elcsípték a kerítésen menekülő tolvajt, esküvők esetén például nem a lakodalom helyszínét, hanem az örömszülők, nagyszülők házát vigyázzák, ahova a vendégek, mint vidéken szokás, általában „összehordják” az ajándékot. Volt rá példa ugyanis, míg a násznép mulatott, a zsiványok kirámolták a lakást. Járőrözéseikkel, jól látható jelenlétükkel a nyaralók biztonságérzetét is növelik. A rendszeresen Kátyánhegyen tanyázó svájci vendég, ha meglátja, csokoládéval köszönti a polgárőröket, engesztelésül, hogy első alkalommal feljelentette őket a rendőrségen, hogy a környéket figyelték. Manapság, hogy messziről felismerhető formaruhában járnak szolgálatban, ilyen nem fordul elő.

Urbán Zoltán szintén biztonsági szakemberként került az egyesület alapítói közé. 2009-ben megválasztották az egyesület elnökének, majd a keszthelyi járás koordinátorának is. „Civilben” egyébként mezőőr.

– Attól, hogy Hévíz is hozzánk tartozik, Alsópáhok nem lett mostohagyerek – szögezte le Urbán Zoltán. – Alakítottunk a helyiekből egy hévízi csoportot, de ez nem jelent elkülönülést, ők ugyanúgy járőröznek Alsópáhokon, mint a páhokiak Hévízen, szóval egy csapat vagyunk. Élvezzük mind a két települési önkormányzat és a két polgármester, Papp Gábor és Czigány Sándor maximális támogatását, s megkönnyíti a munkánkat, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel: a körzeti megbízottakkal és a hévízi őrssel. Az őrs szolgálatvezetőjével minden hét elején egyeztetjük a közös járőrözést. Közben is kommunikálva felosztjuk a területet, így egy időben szemmel tarthatjuk mindkét települést és környékét. Az sem ritka, hogy a rendőrrel járőrtársként teljesítünk szolgálatot. Rendkívüli esetekben, a tervezetteken kívül is kérik a segítségünket. S mindezt azonkívül, hogy a szolgálatok zömét önállóan teljesítjük.

Ezekhez társul még a rendezvények biztosítása, amelyek zömét a fürdőváros igényli. A hévízi futófesztivál „félmaraton” versenyén például 27 rendőr és 24 polgárőr biztosítja, hogy ne történjen baleset. Hamarosan beindulnak a fesztiválok, a koncertek, a borhetek és egyéb tömegeket vonzó rendezvények sora, s a Balaton-parti településekkel együtt Hévíz és Alsópáhok is „csurig” lesz nyaralóval, üdülővendéggel, megsokszorozódik tehát a polgárőrök munkája is.

– Családunkban ragályos a polgárőri elhivatottság, jómagam 2010-től tartozom a közösséghez, de a lányaink, Iringó és Írisz, alig várják, hogy elérjék a korhatárt és ifjú polgárőrök lehessenek. Egy családi kirándulás során a lányok hívták fel a figyelmünket, hogy gyanús alakok éppen szerelték le az egyik területet lezáró sorompót. Kiderült, el akarták lopni. Az idősebbik lányunk rendőri, nyomozói pályára készül, az általános elvégzése után a balatonfüredi rendészeti középiskolában folytatja a tanulmányait. Egyesületünkben egyébként is igyekszünk bevonni a fiatalokat a polgárőri munkába, így nagyon örültünk, amikor a 15 éves Pető Alex bejelentkezett, hogy szeretne ifjú polgárőr lenni. Reméljük, a példája ragadós lesz – fogalmazott Urbánné Tóth Lívia.