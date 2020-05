Az alsó-hegyi kilátóból legszebb arcát mutatja Göcsej

Felújíttatta az Alsó-hegyre vezető út közel fél kilométer hosszú szakaszát a település önkormányzata. A beruházás a hónap elején valósult meg, a költségeit pedig pályázat révén biztosították.

A Nova melletti Alsó-hegy azon területek közé tartozik, ahol folyamatosan gazdálkodnak a helyi és környékbeli gazdák, kevés az elhanyagolt terület. A művelés zavartalansága érdekében a község önkormányzata indokoltnak tartotta a közlekedési infrastruktúra javítását, ezért tavaly pályáztak a Herman Ottó Intézet által meghirdetett zártkerti programra.

– Az elnyert támogatás közel tízmillió forint. Ebből kilencmillió forintot fordíthattunk az átlagosan két és fél méter széles út felújítására. A munkálatok során 410 méter hosszan kapott új aszfaltréteget a burkolat, de padkázást, illetve ahol szükséges volt, ott egyéb földmunkákat is elvégeztek a kivitelezők – mondta Németh József polgármester.

A polgármester azt is hozzátette, egyes szakaszokon, főleg a meredekebb emelkedőknél jelentősen megkopott már a burkolat, másutt megsüllyedések keletkeztek, ami miatt szintén szükség volt a javításra. A felújított utat igyekeznek megóvni, az Alsó-hegyre a nagyobb tengelysúlyú járművek nem is hajthatnak fel.

– A pályázatnak volt másik eleme is, utóbbinak köszönhetően az önkormányzati területen lévő gyümölcsfák védelme érdekében tudtunk 310 méteren vadkárelhárító kerítést kiépíteni – sorolta Németh József, majd azt is hozzátette: lennének még továbbá tennivalók is az Alsó-hegyen. A szőlőbirtokok között ugyanis van egy közösségi tér, ahol a pünkösdi hegyi búcsút és egyéb rendezvényeket szoktak tartani. Ezen a ponton található az a mintegy tíz évvel ezelőtt, egy turisztikai program keretében felépített, fából készült, négyszintes, 12 és fél méter magas kilátó, ahonnan sokak szerint az egyik legszebb arcát mutatja a dimbes-dombos Göcsej. A kilátó lassacskán szintén felújításra szorul, azaz hamarosan ennek a költségeit is elő kell teremteniük.