Egyetemisták által tervezett kocsik a zalaegerszegi járműipari tesztpályán

Július 18-tól öt napon át egyetemisták, mérnökhallgatók versenyeztek a járműipari tesztpályán, a Formula Student East nemzetközi járműkonstrukciós versenyen. Az itt induló fiatalok évről évre az eredetiknél ugyan kicsit kisebb, de forma versenyautókat terveznek és építenek szabadidejükben, a tanulmányaik mellett.

Az idei versenyre három magyar csapat jutott be, amelyek közül a boxutcában a győri Széchenyi István Egyetem műhelyénél álltunk meg beszélgetni. A győri versenyzők egy része az egyetem járműmérnöki karán tanul, de mint kiderült, nemcsak járműmérnök hallgatók vettek részt a munkában, a Formula Student East a versenyautók gyorsaságán és műszaki paramétereik mellett úgymond piaci tényezőket is figyelembe vesz a döntéskor. Az előállítás gazdasági számai is versenyeznek.

– Ez az ötödik generációs versenyautónk, az ART 05-ös típus. Ez egy belsőégésű motor által hajtott Forma Student autó, egyhengeres, átalakított, egyéni fejlesztésű KTM motorral. Az erőforrást szintén jelen lévő testvércsapatunk, a Szengine fejleszti nekünk, mi pedig az autófejlesztő csapat vagyunk, és mi veszünk részt a versenyeken. A szükséges alkatrészek 90 százaléka általunk tervezett és gyártott vagy gyártatott. Kevés alkatrészt vásároltunk a piacról, ilyen például a gumiabroncs, a felni, olyan általánosabb dolgok, amiket könnyebb megvenni – közölte magukról a legfontosabbakat Gudra Gábriel, a győri Széchenyi-egyetem hallgatója, az Arrabona Racing Team (ART) vezetője.

– Van valami erősségük a verseny többi gépe között?

– Az autónk 157 kilogramm össztömegű, a legkönnyebbek között van a Formula Student Easten. Kevesen indulnak ebben a súlykategóriában. Most hajtottuk végre a gyorsulási versenyszámot, ahol az óránkénti 100 kilométeres sebességet 4,4 másodperc alatt sikerült elérnünk, ez a csapatunk eddigi legjobb eredménye. Ez nagyban köszönhető az autó kis tömegének és az erőforrás erejének. Egyik idei újításunk az etanolüzemű a motor. A skid-pad versenyszámban ugyancsak jó időt, 5,4 másodpercet sikerült teljesítenünk. Most vár az autókrossz, majd vasárnap az endurance.

A skid-pad versenyszámból mi, nézők annyit láttunk, hogy bójákkal kirakott nyolcas alakú pályán kanyarognak a kocsikkal kétszer jobbra, kétszer balra, aztán egyenesen kihajtanak, minél gyorsabban. Ezzel az autók oldalgyorsulás-­tűrőképességét vizsgálták.

– Idén 29-en dolgoztunk ezen a versenyautón. Az elmúlt másfél évben elég nagy generációváltás történt, amit sikerült gördülékenyen megoldani. Ilyenkor az a probléma, és ez nem kis nehézséget okoz, hogy olyan társak távoznak a csapatból, akik sokat tudnak. Rendszeresen meg kell oldanunk a tudástranszfert. Ennek érdekében meg kell kérnünk a csapattagokat, hogy rendszeresen készítsenek dokumentációkat a fejlesztéseikről. Ápoljuk a kapcsolatokat a kivált csapattagokkal, akik azért segítenek, ha kell.

– Csak műszakiakból áll a csapat?

– Nem, hisz összetett a verseny. Két részből áll a csapatunk, menedzsment és konstrukciós részből. Utóbbiban legfőképp mérnökhallgatók vannak, de található köztük logisztikai mérnök s egyéb szakról érkezett tanuló is. A menedzser részlegünk feladata a versenyautó-projekthez szükséges alapokat lefektetni, s megoldani a háttérfeladatokat a szponzorációtól a pénzügyekig. Ebben a részlegben kereskedelem és marketing szakos, műszaki menedzser, gépész, mechatronikai és villamosmérnök hallgató is dolgozik – mondta Gudra Gábriel.