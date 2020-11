Az adventi programok elmaradnak, de hamarosan fénybe borul Nagykanizsa

A nagykanizsai önkormányzat megbízásából a szakemberek az adventi időszakra készülődve világító gömböket helyzetek el nemrégiben az Erzsébet tér fáin. A további munkákat a város többi pontján a Kanizsa Városüzemeltető Zrt. végzi el.

A polgármesteri kabinet vezetője, Lehota János elmondta: az előző évben használt, látványos világító gömbdíszei kerülnek ismét az Erzsébet tér néhány fájára. Az idén az önkormányzat nem vásárolt újabbakat, ami meghibásodott, azt megjavították. Mivel a koronavírus járvány miatt elmaradnak a térre tervezett családi programok, ezért a hivatal ezúttal nem változik át adventi kalendáriummá, az égők egyfolytában világítanak majd. Az épület tetejére az előző évekhez hasonlóan a hópihe díszt a tűzoltóság munkatársai helyezik el.

A többi helyszínt viszont a városüzemeltető cég munkatársai díszítik fel a következő hetekben. Szabó István, a cég vezérigazgatója hozzátette: szintén az elmúlt években megszokott, felújításon és javításon átesett használt, de népszerű díszeket teszik fel ismét.

– Az Erzsébet tér járdáit szegélyező fákra, a Fő utca kétoldali fasorára, valamint a Deák tér bizonyos szakaszán lévő fákra fényes füzérek kerülnek – fogalmazott Szabó István. – Utóbbi téren álló fenyőfát is „felöltöztetjük”. A Hevesi utca kandelábereire oszlopmotívumok kerülnek, utóbbiak közül néhányat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Miklósfára, Kiskanizsára és Szabadhegyre is kihelyezünk. A Hevesi szolgáltatóház melletti Bille téren az óvodánál a természetes környezetében lévő fenyőfa is fénybe borul. Ezen kívül az Ady utca sétáló utcai részére ismét felszereljük az óriási csillárokat. A munkák az egyéb javítási költségekkel együtt több száz ezer forintba kerültek, s várhatóan advent első vasárnapjára fénybe borulhat a város.

Az Erzsébet téren, advent első hetében ismét felállítják a mindenki karácsonyfáját. Az örökzöld ezúttal helyből érkezik, méghozzá az „Élettér” Állat- és Természetvédelmi Egyesület Ady utcai telephelyéről, hiszen ott már kinőtte a saját helyét.

Balogh László polgármester szerint az idei karácsony a világjárvány miatt egy kicsit más lesz, mint korábban átélhettük. Az ünnepi várakozás, az advent időszaka viszont bensőségesebbé válhat. Bár a védekezésre ebben az időszakban is különösen figyelni kell, szeretnék, ha mindenki törekedne a szabályok fokozott betartására.

– A karácsony azon túl, hogy Jézus Krisztus születésnapja, a fény ünnepe is – folytatta a városvezető. – Ilyenkor különösen fogékonyak vagyunk arra, hogy a fény beragyogja a szívünket és lelkünket. Ugyan a karácsonyi vásár és az egyéb rendezvények elmaradnak, de a díszkivilágítás megmaradt. Az adventi koszorú is felkerülhet az Erzsébet téri zenepavilonba, a gyertyagyújtást szűk körben, de megtartjuk. Az ünnep hitet, reményt és szeretetet ad.