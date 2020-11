Az advent házról házra jár Nován

Egyre sikeresebb az az országos mozgalom, amelynek lényege, hogy minél több falu készítse el saját adventi naptárát. A csatlakozó települések arra kérik a helyieket, hogy az adventi időszakban díszítsék fel utcára néző ablakaikat.

Az országos mozgalomról a novai IKSZT vezetője, Horváth Nikolett számolt be lapunknak. Elmondta, hogy tudomása szerint osztrák minta alapján érkezett meg az ötlet hazánkba, a szomszédos országban legalábbis több évtizedes hagyománya van már.

– A mozgalom lényege az, hogy adott településen legyen huszonnégy olyan családi ház, amelynek lakói vállalják, hogy egy-egy utcára néző, feldíszített, számmal ellátott ablakban, az adventi naptárhoz hasonlóan, az adott sorszám napján pontosan 17 órakor felkapcsolják a fényeket, és onnantól egészen Szentestéig minden egyes nap kivilágítják azt – magyarázta Horváth Nikolett.

Horváth Nikolett azt mondja, hogy Magyarországon sem ismeretlen már a mozgalom, a korábbi években több vasi település élt is már a lehetőséggel, de egyes zalai falvakban – így például Szepetneken, Alsónemesapátiban és Petrikeresztúron – is meghonosodott a kezdeményezés. Nova most első alkalommal csatlakozik, és elmondása szerint a helyi lakók örömmel fogadták az IKSZT felhívását. Az ötletgazda úgy véli, hogy ebben a kicsit szomorkás évben talán izgalmasabbá, örömtelibbé tudják tenni az adventi időszakot, és persze abban is bízik, hogy december elsejétől a falubeliek közül sokan keresgélik majd izgalommal, hogy adott napon melyik ház ablakában gyúlnak ki a fények.

– Azon a napon, amikor előálltunk a javaslattal, rögtön tizenkét helybéli család jelezte, hogy szívesen részt vesznek a megmozdulásban – folytatta az IKSZT vezetője. – Ez azt jelenti, hogy a szükséges létszám fele már megvan. Ennek alapján joggal reménykedhetünk abban, hogy hamar összejön a 24 csatlakozó család. Arról, hogy melyik házban mikor nyílik ki az adventi naptár, azaz melyik nap kell először felkapcsolniuk a fényeket, sorsolással fogunk majd dönteni.

Kiemelt képünk illusztráció.