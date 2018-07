Avatták a Kerka-hidat, amin évente közel 2 millió gépjármű halad át

A fejlesztések folyamatosan haladnak a tervek szerint.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Ezen a mintegy 70 kilométer hosszú szakaszon, mely Keszthelytől egészen Rédicsig tart több felújítás is történt – mondta Vigh László. – Nemrég adtuk át a Bak és Zalatárnok közti részt. Amellett, hogy megépül a tesztpályához az okos út, több útfelújítást is tervezünk a megyében. Felmértük a szükséges munkálatokat, az egyes és kettes számú utakon túli szakaszokat nézve mintegy 60 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy a felújításra szoruló utak megújulhassanak, ez egy 3200 közel kilométeres hálózat. Ezt egyik napról a másikra nem tudjuk megoldni, de a jövő évi költségvetés is lehetővé teszi, hogy forrásokhoz jusson a megye ezekre a célokra és minél több szakaszt felújítsunk.

Horváth László polgármester beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek a Kerka-híd megújításában.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Örülünk a felújításnak, hiszen ezen a szakaszon évente közel 2 millió gépjármű halad át, a város legnagyobb és legforgalmasabb hídja. Bízunk benne, hogy sokáig szolgálja a közlekedőket balesetmentesen – szólt a polgármester.

Mórocz József arról beszélt, hogy a közútkezelő életében is ritka, hogy a megyében új híd épül.

– A legkritikusabb állapotban lévő műtárgyat tudtuk megújítani Lentiben – fogalmazott a megyei igazgató. – Nem szeretnénk a munkát itt befejezni, a következő években szükség lesz a mumori városrész felé húzódó szakasz felújítására. Bárszentmihályfa térségében burkolatfelújítást végzünk még idén, illetve elkezdődik a bödeházi bekötőút első szakaszának munkálatai is.