Autópálya-kisokos: Segítség a közlekedőknek

Az autópályán közlekedőknek kíván segíteni az ORFK-OBB új kiadványa és mobil alkalmazása, amely a gyorsforgalmi utakon közlekedés legfontosabb tudnivalóit tartalmazza, különös tekintettel a nyári időszakra.

Az OBB honlapján közzétett tájékoztató kiemeli, az autópályán közlekedés a legbiztonságosabb a többi úttípushoz képest, de a forgalom nagysága és a haladási sebesség miatt a legkisebb zavar vagy figyelmetlenség is baleseti veszélyt teremthet.

Az autópálya-kisokos számos hasznos tanácsot ad: tartalmazza az autópályára érvényes sebességhatárokat, a díjfizetés módját és feltételeit, a főbb közlekedési szabályokat, felhívja a figyelmet a trükkös lopásokra, a nyári közlekedés sajátosságaira. Műszaki hiba, veszélyhelyzet vagy baleset esetére is tanácsokat ad a segélykérő telefonszámok ismertetése mellett. A kiadvány külön fejezetet szentel a nyári hónapokban való járművezetésre. Kiemeli, hogy a hőségben különösen óvatosan kell vezetni, mert a járművezetők ilyenkor figyelmetlenek, kevésbé tudnak koncentrálni, és sajnos sokszor türelmetlenebbek is, hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegésekre. A hőség tehát gyengíti a koncentrációt, tompaságot vagy robbanékonyságot egyaránt kiválthat, és a tompuló reflexek miatt a hibalehetőség is megnő. Fontos továbbá, hogy a napon álló gépkocsit indulás előtt szellőztesse ki, menet közben lehetőleg használjon légkondicionálót, és fogyaszszon sok folyadékot.

Az autópálya-kisokos a magyar mellett angol, német és román nyelven lesz elérhető. A kiadvány és a telefonos alkalmazás tartalma megegyezik. A szóróanyagot a nyári szezonban az autópálya- rendőrök adják át a járművezetőknek, és a kiadvány a gyorsforgalmi utak határátkelőhelyein, benzinkútjain, pihenőhelyein is megtalálható.