Attrakciók a vízben: strandfejlesztés kezdődik Keszthelyen

Újabb attrakciókkal bővül a Városi strand, a mintegy 290 milliós projekt kivitelezője tegnap vette át a munkaterületet. A fejlesztés a tervek szerint a következő szezon kezdetére készül el.

A TOP-forrásból finanszírozott beruházás részeként új, 416 négyzetméteres napozóstég épül, a közelében pedig vízi játszóparkot alakítanak ki – ismertette a részleteket sajtótájékoztatóján Nagy Bálint, Keszthely polgármestere. Ezenkívül egyebek mellett vizesblokkokat korszerűsítenek, kialakítanak egy baba-mama szobát, illetve lesz gyermekeknek játszó- és animációs helyiség is. A városvezető emlékeztetett: a pályázat beadásáról még az előző önkormányzati ciklusban döntött a képviselő-testület annak érdekében, hogy a Városi strand folyamatos fejlesztését biztosítsa. A kivitelezőt is akkor választották ki, most pedig, az előkészítés után, megkezdődhet a valódi munka.

Nagy Bálint azt mondta, olyan attrakciókat akarnak létrehozni, amelyek az itt élőknek és az ide érkező turistáknak újabb élményeket adnak, és ezzel erősítik a strand versenyképességét. A mintegy 290 millió forintos, száz százalékban finanszírozott beruházás főként ilyen elemeket tartalmaz, és csak kisebb része infrastrukturális fejlesztés.

– Ebben a projektben nem a burkolatokra és az épületekre koncentrálunk – szögezte le a városvezető –, hanem a valódi attrakciókra, amelyek jelentős része a vízben lesz, és a kisgyermekektől a felnőttekig sokak szórakozását biztosíthatják.

Nagy Bálint azt is elmondta, hogy ezzel a beruházással párhuzamosan mindhárom keszthelyi fürdőhelyen fejlesztések indulnak. A Helikon strandon például a fogadószárny újul meg, a Libáson a bejárati épületek vizesblokk­jait korszerűsítik, és a Városi strandon is lesznek hasonló munkák.

– Jövő nyárra, a következő szezon kezdetére tehát jelentős minőségi előrelépés szemtanúi lehetünk majd strandjainkon – fogalmazott Nagy Bálint –, ami feltétlenül erősíti Keszthely turisztikai vonzerejét és hozzájárul ahhoz, hogy vendégeink minőségi szolgáltatásokat kapjanak, jól érezzék magukat nálunk, ami hosszabb távon a gazdasági életre is pozitív hatással lehet.

A megújuló strandok népszerűsítésére jövőre marketingkampányokat is terveznek.