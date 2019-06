Áthidalják az orvoshiányt a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

Jelentősen csökkenti az orvoshiányból adódó feszültségeket, hogy tavaly december óta összevontan dolgozik az I-es belgyógyászat és az infektológia a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban.

Összevonás

Az összevonást több tényező is indokolta – derül ki dr. Halász Gabriella főigazgató szavaiból, amint megvilágítja a szervezeti átalakítás hátterét. Az egyik érv logisztikai, hiszen az I-es belgyógyászat és az infektológia közös épületben található.

– A két osztály közelsége miatt adta magát az ötlet, hogy szorosabbra fonjuk köztük a szervezeti és szakmai együttműködést – fejti ki dr. Halász Gabriella. – Az összevonás új osztályvezető kinevezését is jelentette, dr. Kovács Mónika főorvos személyében találtunk alkalmas szakembert. A tudományos fokozattal rendelkező immunológus szakorvos vállalta az infektológiai szakvizsga rövid időn belüli megszerzését is. Ezáltal megnyugtatóan rendeződhet, stabilizálódhat a fertőző osztály sorsa. Szakmai megfontolások is erősítették a döntést: az I-es belgyógyászat profiljában számos olyan terület található, ami támogató hátteret adhat az infektológia munkájához. Reménykeltő, hogy az új osztály mindkét (belgyógyászati és infektológiai) részlegén dolgozik egy-egy rezidens, s bízunk benne, hogy a munka sokszínűsége további fiatal orvosokat vonz majd ide.

Dr. Halász Gabriella hozzáteszi még, hogy a szervezeti átalakítás nem érinti a II-es belgyógyászat eddigi fő szakterületeit.

Továbbra is hozzájuk tartozik a gasztroenterológia, endoszkópia, diabetológia és számos általános belgyógyászati kórkép. Az I-es és a IIes belgyógyászat közel azonos kapacitású, mindkét helyszínen 56-57 ágyon zajlik a gyógyítás.

Szervezeti és szakmai együttműködés

Az összevont osztály infektológiai részlegének szakmai irányítását továbbra is dr. Ribiczey Pál főorvos végzi.

– Rengeteget tanulok tőle, előttem is megnyílik a tapasztalatok tárháza, aminek birtokában van – jegyzi meg dr. Kovács Mónika, az újonnan létrehozott osztály vezetője, aki másfél év múlva fejezi be fertőző betegségekkel kapcsolatos tanulmányait.

– Az infektológia nagyon fontos szakterület, az elmúlt fél év bebizonyította, hogy a belgyógyászati részleggel szorosan együttműködve biztosítható a betegek zavartalan ellátása. Az infektológiai részlegen dolgozik még dr. Pukler András adjunktus, aki naponta jár át Kőszegről, továbbá dr. Peer Gabriella infektológus, ő a járóbeteg-ellátásban vesz részt heti két alkalommal. A részleg munkatársa dr. Albert-Baróti Bíborka infektológus szakorvosjelölt is, aki jelenleg gyesen van.

Az összevont osztály felállítása egyben arra is alkalmat teremtett, hogy egy fedél alá tereljék a belgyógyászaton belüli kis szakmákat. Új területként már tavaly szeptemberben az I-es belgyógyászat részleghez került a belgyógyászati eredetű vesebetegségekkel foglalkozó nefrológia, dr. Kósa Dezső főorvos irányításával és dr. Szalay Adrienn adjunktus értékes közreműködésével. Hatalmas betegkörről van szó, sok köztük a dialízisre szoruló idős ember. Az endokrinológia ugyancsak része lett a mozaiknak, dr. Györkös Andrea főorvos és dr. Sohár Gábor adjunktus jobbára szakrendelésen fogadja a belsőelválasztású mirigyek kórképeitől szenvedőket, szükség esetén pedig a fekvőbeteg-hátteret is biztosítja az osztály.

Szintén az I. belgyógyászaton kapnak ellátást – az osztályvezető főorvos irányításával – az autoimmun belgyógyászati betegségekkel küzdők. Az osztályos munkában a szakorvosok munkáját segíti még dr. Tulézi Krisztina rezidens orvos is.

A kórház életében is teljesen új, hiánypótló terület az érbetegek kivizsgálásával és nem sebészeti kezelésével foglalkozó angiológia.

– Érsebészet régóta működik a kórházban, de nem minden érbeteg szorul operációra, s a műtét előtti kivizsgálásnak sem volt eddig igazi gazdája. Foglalkozott vele a belgyógyász, a háziorvos, az érsebész, mostantól azonban egy kézbe koncentrálódik mindez. Dr. Fehér Andrea kolléganőnk jövőre szakvizsgázik angiológiából, rá hárul e betegek kivizsgálásának koordinálása, valamint konzervatív kezelése.

Általános belgyógyászati ágyak szintén találhatók az osztályon, ezekre többnyire trombózis, embólia, vérszegénység kivizsgálása és kezelése végett kerülhetnek betegek. Mindezen túl az új osztály biztosítja a hematológiai szakrendelés fekvőbeteg- hátterét, kemoterápiát nem végeznek, az továbbra is Kaposváron zajlik, de kivizsgálásra vagy palliatív kezelésre mód nyílik.

– Rendkívül sokrétű, öszszetett feladat koncentrálódott most nálunk – összegez dr. Kovács Mónika. – Büszke vagyok a kollégáimra, tiszteletre méltó az a teljesítmény, aminek mind mennyiségben, mind minőségben naponta megfelelnek. Teszik ezt egymást erősítve, nyugodt légkörben. A szakmai határterületek összefésülése a szakdolgozók számára is kihívást jelentett, de azt kell mondjam, kiválóan felnőttek a feladathoz. A belgyógyászati csapat Bankó Marianna főnővér vezetésével rendkívül gyorsan alkalmazkodott a sokszínű munkához. Az infektológiai részleg nővéreiről ugyanez mondható el, hozzátéve, hogy ők Sebestyénné Szapács Judit részlegvezető nővér irányításával eddig is kemény terepen edződtek. Összetartó társaság, le a kalappal. Nehéz betegkör ápolását végzik, gyakori a haláleset, sok a több alapbetegségben szenvedő, idős, rendkívül elesett állapotú páciens. Munka tehát akad bőven, de erőt ad hozzá, hogy látjuk az alagút végét.