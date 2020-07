Átfogó sármentesítés a kilimáni temetőnél

Számos településhez hasonlóan a dél-­zalai községet sem kímélte a közelmúltban több ízben lezúduló, nagy mennyiségű csapadék. Azonban nem a falu szépen rendben tartott, frekventált részeit „rongálta” a zivatar, hanem a domboldalon lévő temetőt. A falu vezetése nem nézte széttárt kézzel a problémát.

Több hónap csapadékszünet után az elmúlt hetekben többször is komoly zápor, zivatar öntötte el a falut. Esőre ugyan nagy szüksége volt a földnek, a terményeknek, ám az már más kérdés, mekkora pusztítást okozott a lakóépületeknél és közterületeken megyeszerte a csapadék. A festői szépségű Kilimán is a zivatar egyik „áldozata”. A falu északkeleti oldalán, a domboldalon fekvő, szépen gondozott temetőben okozott hatalmas károkat a csapadék. Sárral árasztotta el a sírkertet: a szomszédos szójababültetvényről mosta le a földet az eső, egyenesen a temetőbe. A falu vezetése azonnal cselekedett.

Pusztai Szabolcs, Kilimán polgármestere elmondta: a három héttel ezelőtti eső volt az igazi „bűnös”.

– Sár árasztotta el az egész temetőt. Közfoglalkoztatot­taink, lehetőségeikhez képest, azonnal kitisztították a sírkertet, ám két nap múlva ismét nagy esőzés volt. Jómagam viszont már az első pusztítás után felvettem a kapcsolatot egy környékbeli vállalkozóval, a temető keleti oldalánál lévő terület kiárkolása végett. Azonban sokáig megközelíthetetlen volt a terület, mivel a talaj meglazult az eső miatt. Így váratott magára a munka, majdnem egy hónapig. Azonban a napokban végre a munkagép is hozzáfért a területhez, így mélyítettük és meghosszabbítottuk az ominózus árkot. Ugyanakkor mindez csak ideiglenes megoldást nyújt. Több szakértővel konzultáltam a probléma végleges orvoslása végett, amely maga a mederlapozás lenne. Sajnos mindez több millió forintba kerülne, ami a községünknek hatalmas kiadás lenne. Jelenleg csak azt az állapotot tudjuk a temetőben erőnkhöz mérten visszaállítani, ami az esőzés előtt volt. Egyébként tavaly, a Magyar Falu Programon belül egy harangláb építésére pályázatot nyújtottunk be, ami régi, nagy álmunk. Mmindez még várat magára, újból megpróbálunk támogatásért folyamodni, továbbá saját büdzséből is fordítunk rá a későbbiekben – összegezte Pusztai Szabolcs.

Kilimán első embere kiemelte: nem csak a probléma megoldását vállalta magára a község. A sírkert és a sírhelyek egyenkénti tisztítását is, amelyet az önkormányzatnál nyári diákmunkájukat töltő fiatalok végeznek kézi és gépi munkával. Emellett sok kilimáni lakos is önzetlenül kivette a részét a sírok sártalanításából, és szabadidejükben több sírt letisztítottak.

Pusztai Szabolcs hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak nehézségekben van részük, hanem több pozitív dologban is. A Petőfi utcai járda 600 méteres szakaszának felújítására nyertek ötmillió forintot a Magyar Falu Programon belül. Mivel ez az összeg csak az anyagköltséget fedezi, ezért a kivitelezés költségét Kilimán vállalta magára. A beruházás még az idén megvalósul. Ezenkívül egy belügyminisztériumi projekten további kétszáz méter járdaszakasz rekonstrukciójára is pályáznak. A projektköltség felét a község maga finanszírozná. Továbbá a falubuszt is lecserélnék támogatás révén, s az egyik helyi civil szervezet bevonásával az önkormányzati épület déli és nyugati oldalának felújítására és a villamos hálózat korszerűsítésére is pályáznának.