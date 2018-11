Átalakul a pályaudvar Lentiben

A buszpályaudvar hamarosan elkezdődő felújítása miatt a létesítmény szomszédságában lévő Szövetkezeti utcában zajlik majd a munkálatok alatt a buszos közlekedés. Emiatt megváltozott a forgalmi rend az érintett területen.

Több milliós beruházás

Mintegy 476 millió forint támogatásból valósítja meg az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a buszpályaudvar felújítását, míg a projekt keretében a város önkormányzata 68 millió forint költséggel kerékpárutat létesített a Béke úton.

– November végére aláírásra kerül a kivitelezési szerződés, a munkálatok mielőbbi elkezdése érdekében egyeztettünk a közlekedési társasággal és a szakemberekkel arról, hogy a Szövetkezeti utcában, ahol ideiglenes buszpályaudvar helyet kap, milyen forgalmi rend legyen – mondta el Horváth László polgármester. – Az érintett utca középső részén sikerült kialakítani már előre a konténeres váróhelyiségeket, kiszolgáló egységeket, valamint a hat beállásos ideiglenes buszpályaudvart. A közlekedési szakemberek véleménye egyértelműen az volt, hogy egyirányúsítani szükséges a Szövetkezeti utcát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közterületen elhelyezett jelzőtáblák mutatják, hogy a Szövetkezeti út egyirányú lett az Ifjúság utca felől, ott lehet behajtani, kihajtani pedig az Akácfa utca felé.

– Azért született ez a megoldás, hogy az utasok közlekedés szokásain ne kelljen változtatni, illetve az utazóközönség balesetmentes fel- és leszállása, a csomagok pakolása biztonságosan megoldható legyen – tette hozzá. – Ezért forgalomlassító, az útszűkületet jelző és megállni tilos táblákat is kihelyeztek, a sebességhatár pedig 30 kilométer/óra. Erre mind szükség van, mivel a buszok beállásával egy forgalmi sáv elmarad.

Forgalomnövekedés várható

A buszpályaudvar Szövetkezeti úti elhelyezése ott forgalomnövekedéssel is jár, amit a lakók tapasztalnak majd, emiatt az önkormányzat megértésüket kéri. A polgármester arról is beszélt, hogy ezzel a megoldással a Kossuth út 4-6. szám közötti parkolási lehetőség továbbra is biztosított az autósoknak. autósoknak.

A város ezen része két beruházással érintett, hiszen ugyanitt a piac felújítása is zajlik, ennek munkáltai várhatóan jövő év áprilisáig tartanak, a buszpályaudvar kivitelezése pedig a tervek szerint 8 hónapon át tart majd. Mindkét beruházáshoz közműfelújítás is kapcsolódik.