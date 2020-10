Átadták az új munkagépet Nemesnépen

Az eredetileg tervezett fűnyíró traktor helyett egy többfunkciós munkagépet vásárolt a Magyar Falu Program pályázati támogatásával a határ menti község önkormányzata. A precedens jellegű módosítást a praktikussággal magyarázta a csütörtökön megtartott átadóünnepségen Nagy István polgármester.

Mint mondotta, az engedélyezett módosítással megvásárolt 35 lóerős, fűthető kabinnal felszerelt traktort oly’ módon sikerült kiegészítő felszereléssel – egy hótoló lappal, egy érdesítő anyagot szóró berendezéssel, egy billenthető szállítóládával és egy mulcsozó adapterrel – ellátni, hogy nemcsak tartani tudták az eredeti árat, de végül még kevesebbe is került a beszerzés. A kiegészítő eszközök révén évtizedes problémákat tudnak megoldani a faluban, így a nagy kiterjedésű önkormányzati területek gondozását, amivel példát mutatnak a lakosok számára is, valamint a falut kettészelő Szentgyörgyvölgyi-patak melletti út téli síkosságmentesítését is.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a Magyar Falu Program előnyeiről beszélt. Kiemelte: a kistelepülések számára egyrészt azért hasznos, mert az önkormányzatok az elnyert támogatásokat követően azonnal megkapják a megítélt összeget, azaz egy korábbi gyakorlattal ellentétben nem kényszerülnek hitelfelvételre a terveik megvalósításához. Emellett az innovációs törekvéseket is segíti, mint a nemesnépi példa is mutatja, ahol a közterületek állandó rendben tartásához nyolc-tíz ember munkájára lenne szükség. Ezt azért sem tudnák megoldani, mert a faluban jelenleg nincs munkanélküli személy. A most beszerzett traktorral és kiegészítő eszközökkel ugyanazt a feladatot egy személy is képes lesz ellátni.