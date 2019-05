Átadták a Zala megyei kamara díjait és elismeréseit Hévízen

A városháza adott otthont csütörtökön a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Zalai Hírlap közös gazdasági fórumának, ahol a hagyományoknak megfelelően szakmai elismeréseket is átvehettek az arra érdemes vállalkozók, illetve cégek, szervezetek képviselői.

Elismerések sora

A rendezvényen a házigazda település képviseletében Papp Gábor polgármester Hévíz fejlődéséről adott rövid áttekintést, majd előadásokat hallhattak, többek között a megújuló energia hasznosításáról a jelenlévők.

Idén a Zala Megye Gazdaságáért kamarai díjat a ZÁÉV Zrt., a VEGS Kft. és a Hidrofilt Kft. kapta, a Zala Megye Szakképzéséért díjat a keszthelyi VSZK érdemelte ki. A megyei gazdasági fórumon életműdíjat adtak át Kovács Lajos bádogosnak, Kámán László rádió- és tv-műszerésznek, Török Alajos fémszerkezet-gyártónak és Németh Tibor villanyszerelőnek. A Fogyasztókért díjat – amelyről lapunk olvasói dönthettek előbb ajánlások küldésével, majd a zaol.hu hírportálunkon meghirdetett szavazással – a Sütheő

Bútor Kft. és a Zala Herba Kft. érdemelte ki. A rendezvényen előadások, illetve cégbemutatók is elhangzottak, valamint a közönség kézbe vehette a Zala Megye Gazdaságáért című kiadványt is.

Szerinte például a milliárdos közútfejlesztés, a járműipari tesztpálya és Zala megnövekedett lobbiereje jótékonyan hat a megye gazdaságára, s a fejlődéshez a kamara is igyekszik hozzájárulni, hiszen közreműködik a szakképzésben, segíti a vállalkozások generációváltását, s együttműködik a gazdaság és az oktatás helyi szereplőivel.

Hévíz kiemelkedő turisztikai célpont

A rendezvényen Papp Gábor, Hévíz polgármestere kiemelte, a város – Budapest után – a második legnépszerűbb magyarországi turisztikai célpont, amely az elmúlt két évben 1,2 millió feletti vendégéjszaka-számot produkált, s az egyedülálló minőségfejlesztési pályázatnak köszönhetően a magánszálláshelyek is dinamikusan fejlődnek, amit jól illusztrál, hogy a városban több minősített szálláshely van, mint az ország összes többi településén összesen.

– Fejlesztéseink is a gazdaság erősödését szolgálják – fogalmazott Papp Gábor –, hiszen ezekben az években mintegy 15 milliárd forintból megújítjuk Hévízt. És ugyanilyen fontos a Hévíz-Balaton Airport működése, amelyet az önkormányzat cége üzemeltet. A reptéren már elindult a kormányzati forrásból származó 6,6 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztés, amelynek köszönhetően nemcsak a légi személy- hanem a teherforgalom is fellendülhet, s új iparágak jelenhetnek meg a térségben. Hamarosan pedig nemzetközi pilótaképzés indul, s a norvég klaszter további tagjai is terveznek befektetéseket.

A gazdasági fórumon dr. habil. Pintér Gábor, a keszthelyi Georgikon kar egyetemi docense a megújuló energiákról tartott előadást, jelezve, Magyarországon e tekintetben a napenergia használata lesz a jövő útja. Úgy fogalmazott, az Európai Unió stratégiájában az szerepel, hogy 2030-ra 32 százalékra növeli a megújuló energia arányát, Magyarország pedig a jelenlegi 14,6 százalékról 20-ra akarja emelni ezt, ami jelentős előrelépés lenne.

A szakember felhívta a figyelmet arra a mikro-, kis és közepes vállalkozások számára kiírt pályázatra, amelyben 15 milliárd forint áll rendelkezésre napelemes rendszerek telepítésére. Azt mondta, az átlagos megtérülési idő 8–10 év, s örömteli, hogy az úgynevezett háztartási méretű kiserőművek száma a 2012-es ötezerről mostanra 40 ezerre gyarapodott.

Gazdára talált a Zala megyei Fogyasztókért díj is

A kamarai elismerések sorában átadták a Zala megyei Fogyasztókért díjat is, amelynek jelöltjeire a Zalai Hírlap és a zaol.hu olvasói tehettek ajánlást, s ők döntöttek szavazással a díjazottakról is. Mint Horváth A. Attila, a megyei napilap főszerkesztője elmondta, idén összesen 1690 voks érkezett, az első 631, a második 264 szavazatot kapott. Az elismerést, ami a vásárlók elégedettségét, bizalmát tükrözi, Horváth A. Attila Kovács Dezső kamarai ügyvivő elnök társaságában adta át a zalalövői Sütheő Bútor és a zalaegerszegi Herbária üzlet vezetőjének.

Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke pohárköszöntőjében leszögezte, Zala gazdasága a megyei önkormányzat által megítélt forrásoknak köszönhetően is fejlődik, s örömteli, hogy a politika, a gazdaság és az oktatás területén dolgozók sikeres együttműködése fejlődő pályára állította az utóbbi években Zala megyét.

A gazdasági fórumon bemutatták a kamara és a Zalai Hírlap közös, Zala Megye Gazdaságáért című kiadványát, amely – egyebek mellett – bemutatja a díjazott vállalkozásokat is. A csütörtöki gazdasági fórumot megelőzően a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlést tartott, ahol a nemrégiben lemondott Mazzag Ferenc helyett ügyvivő elnöknek megválasztották Kovács Dezsőt.