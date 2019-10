Átadták a pákai Öveges József Általános Iskola megújult konyháját és ebédlőjét

Egy nemrég befejezett beruházás során szépült meg a helyi Öveges József Általános Iskola konyhája és ebédlője.

Tegnap az ünnepélyes avatón Lukács Tibor, Páka polgármestere elmondta, hogy az 1980-ban épült intézmény külső felújítását, szigetelését, a nyílászárók cseréjét négy éve végezték el. Most a konyha és az ebédlő belső megújítása volt soron. A karbantartási munkák, burkolatcsere, festés mellett új bútorokat, eszközöket is vásároltak. A munkálatokat részben pályázati forrásból valósították meg, mellette a négy tulajdonos önkormányzat – Páka, Kányavár, Ortaháza, Pördefölde – is hozzájárult a költségekhez. A jövőben pedig szeretnék megoldani a fűtés korszerűsítését, illetve a vizesblokkok felújítását.

Az ünnepségen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is. Cseresnyés Péter arról beszélt, hogy a térségben több évtizedes elmaradást kell behozni, egyebek mellett megújítani intézményeket, közműveket. A politikus hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban elindult a fejlődés, a gazdaság erősödésével több támogatás került már a falvakba is, melyekből fejlesztések történtek.